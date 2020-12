<span style='text-decoration: underline;'>Lutte/Coupe du monde 2020/Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>«Une excellente participation avec des performances historiques»</span>

Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), Idriss Haoues, a qualifié d’«historique» la participation de la sélection algérienne masculine de luttes associées (seniors) à la Coupe du monde qui a pris fin vendredi soir à Belgrade (Serbie).

«Avec la médaille de bronze remportée par Abdelkrim Fergat (55 kg) en lutte gréco-romaine, la 5e place d’Abdeldjebbar Djebbari (63 kg) et une 8e place pour Laouni Abdenour (60 kg) et Sid Azara Bachir (87 kg), je ne peux que qualifier cette participation d’historique avec des résultats jamais réalisés par la lutte algérienne.», a déclaré à l’APS Idriss Haoues, DTN de la FALA.

L’Algérie a pris part à la Coupe du monde 2020, organisée du 12 au 18 décembre à Belgrade avec une sélection composée de dix athlètes, engagés dans les deux styles (luttes gréco-romaine et libre), sous la conduite des entraîneurs Messaoud Zeghdane, Maazouz Bendjedaâ et Aoune Fayçal. «La sélection algérienne a failli déclarer forfait suite au décès de Rabah Chebbah, président de la FALA, mais la détermination de la direction technique ainsi celle des lutteurs était tellement grande que nous avons pris la décision de participer au rendez-vous mondial de Belgrade.

Dieu merci, les athlètes ont répondu présent et ils ont honoré de fort belle manière la lutte algérienne.», a précisé Haoues. Pour le DTN, les résultats obtenus à Belgrade «ne peuvent que permettre à la sélection algérienne de continuer le travail dans les meilleures conditions et dans la plus grande sérénité en vue des prochaines échéances dont le tournoi qualificatif aux JO de Tokyo, prévu le mois de mars dans la ville marocaine d’Al Jadida.». «Je pense qu’il reste encore du chemin à faire pour atteindre nos objectifs de qualification aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Les athlètes ainsi que les staffs techniques doivent continuer sur la même lancée pour avoir le maximum de billets qualificatifs à Tokyo.», ajoute le DTN. En lutte libre, les deux algériens engagés aux Mondiaux de Belgrade, à savoir Kherbache Abdelhak (57 kg) et Abdelghani Benatallah (61 kg), n’ont pas fait mieux que leurs coéquipiers de la gréco-romaine, en se faisant éliminer dès le premier tour.