<span style='text-decoration: underline;'>Sports Mécaniques / Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Une exhibition de Drift attire une grande foule à Douéra</span>

Une exhibition de Drift, organisée vendredi, en plein centre de Douéra, a drainé une grande foule, notamment les fans de sports mécaniques qui étaient relativement nombreux à affluer vers cette commune, située dans la banlieue sud-ouest d’Alger, pour assister aux différents spectacles de glisse, effectués à bord différents types de véhicules.

Une animation organisée en étroite collaboration avec l’APC de Douera, et qui a permis aux différents participants de renouer avec la gomme et le bitume, après plusieurs mois de disettes, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, qui avait engendré un gel quasi complet des activités. Une activité qui s’inscrit également dans le cadre du programme d’action 2022 de la Ligue d’Alger des sports mécaniques, mais également pour célébrer La Journée Nationale du Chahid. Interrogés par l’APS, la plupart des pilotes se sont dits «surpris par le grand nombre de fans», venus les encourager, en trouvant «dommage» que ce genre d’évènements ne soient organisés que «rarement». «Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le grand nombre de fans présents ce vendredi à Douera prouve on ne peut mieux que les sports mécaniques suscitent un engouement non négligeable en Algérie, d’où la nécessité de dynamiser un peu plus la discipline, à travers l’organisation d’un nombre plus important de compétitions» a préconisé l’un des participants. «Nous avons de bons pilotes en Algérie et la seule chose qui nous manque, c’est un circuit adapté, sur lequel nous pourrons exercer notre passion en toute sécurité» a-t-on suggéré d’autres parts. En effet, certains participants n’ont pas caché «l’aspect dangereux de cette pratique», notamment, «si un pilote venait à perdre le contrôle de son véhicule, et percuter des fans», qui ne disposent pratiquement d’aucune protection. C’est ainsi que certains pilotes ont profité de l’occasion pour lancer un appel aux autorités compétentes, afin qu’elles mettent à leur disposition un circuit adapté et qui répond aux différentes normes de sécurité. En marge de cette exhibition de Drift, il y a eu une exposition de voitures anciennes, avec la présentation de 48 vieux modèles, de différentes marques et qui ont permis aux visiteurs d’effectuer un vrai voyage dans le temps. Par ailleurs, la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) organise vendredi la troisième et dernière manche du championnat national de moto-cross à El-Eulma (Est d’Algérie). Au programme samedi, la FASM organise la quatrième manche de la course de côte à Djebabra (Blida), et l’épreuve d’endurance (4×4) à Djelfa.