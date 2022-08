<span style='text-decoration: underline;'>CULTURE DU COLZA</span>:<br><span style='color:red;'>Une expérience réussie</span>

La culture du colza, lancée durant la saison agricole 2021- 2022 à Oran, a été couronnée de succès d’autant que pas moins de 131 quintaux ont été récoltés, a-ton appris, mercredi, auprès de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS).

La nouvelle expérience lancée dans plusieurs régions de la wilaya d’Oran a été ainsi une réussite résultant des efforts déployés par les agriculteurs déterminés à relever le défi mais aussi des moyens mobilisés pour la culture et la moisson de la récolte, a souligné le vice-directeur des semences et d’appui de la production de la CCLS, Ayoub Tayebi. Sur les 20 hectares (ha) destinés à la culture du colza, 13 hectares ont été exploités à titre expérimental, a fait savoir M. Tayebi soulignant que la superficie restante a été déclarée sinistrée en raison de la température élevée et du manque de pluviométrie mais aussi en raison du manque d’expérience des agriculteurs en matière de plantation du colza. Trois agriculteurs se sont lancés dans cette expérience, et ce, dans les régions d’El Kerma et Oued Tlelet, au sud d’Oran. Pour M. Tayebi, la récolte est «acceptable». Elle a été livrée à une société de production des huiles et dérivés. Pour la réussite de cette expérience à Oran, la CCLS a fourni les semences de colza, des huiles de colza et du matériel de désherbage pour préserver la qualité et la quantité du produit. Une journée technique a été également organisée au profit des agriculteurs impliqués dans le programme visant à développer la culture du colza. Elle a été animée par des experts dans le domaine de la culture des plantes oléagineuses, rappelle-t-on.