<span style='text-decoration: underline;'>Musée «Ahmed Zabana» d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une exposition pour la vente de dessins réalisés par des enfants trisomiques</span>

L’exposition-vente de dessins signés par des enfants atteints de trisomies, qui se tient au musée national «Ahmed Zabana» d’Oran, a attiré de nombreux amateurs d’art plastique venus acquérir ces travaux pour encourager cette frange de la société, a-t-on appris jeudi auprès du musée.

Lancée lundi dernier à l’occasion de la Journée mondiale de trisomie, coïncidant avec le 21 mars de chaque année, l’exposition est composée de 45 dessins réalisés par des enfants atteints du «syndrome de Down», encadrés par l’artiste Salâa Abdelkader, a précisé à l’APS la responsable du département de communication du musée, Mme. Leïla Boutaleb. Ces enfants ont présenté des aquarelles aux couleurs variées exprimant leur innocence et leur capacité de créativité dans les arts plastiques, a indiqué Mme. Boutaleb, notant que «cette initiative vise à encourager le développement des dons, des compétences artistiques de ces enfants et leur faire sentir qu’ils sont des membres actifs de la société». Cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 31 mars en cours, est une bonne démarche pour découvrir les compétences des enfants trisomiques, dont les dessins ont embelli les murs de la salle du musée, selon un visiteur, qui a acquis deux £uvres pour encourager ces jeunes artistes. Les enfants trisomiques poursuivent leurs études dans 15 classes réparties sur huit (8) écoles spécialisées, a précisé Linda Mekahli, présidente de l’association de wilaya d’insertion scolaire et professionnelle des trisomiques, qui prend en charge ces enfants.

La vente de ces dessins permet d’encourager les enfants et le soutien des activités de cette association, notamment son atelier de cuisine, qui a besoin d’équipements, a ajouté Mme Mekahli.

L’association n’a pas fixé les prix des dessins exposés, laissant la liberté aux visiteurs de proposer leurs tarifs, selon leur évaluation des créations de ces enfants. Selon la même source, cinq (5) tableaux ont été vendus le premier jour de cette exposition à des prix variant entre 2.000 et 3.500 dinars. Pour rappel, un groupe d’enfants trisomiques pris en charge par l’association de wilaya d’insertion scolaire et professionnelle des trisomiques, organisatrice de cette exposition, a donné une représentation théâtrale supervisée par le Théâtre régional «Abdelkader Alloula».