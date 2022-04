<span style='text-decoration: underline;'>Chambre de l’artisanat</span>:<br><span style='color:red;'>Une exposition pour les différents pains traditionnels</span>

Parmi les activités artisanales qui sont programmées par les services de la chambre de l’artisanat et des métiers en marge de la tenue des jeux méditerranéens qui auront lieu en juin prochain à Oran, il y aura une exposition des meilleurs pains traditionnels .

A cet effet ,les artisans producteurs de pâtes et de pains traditionnels vont participer à cette manifestation en préparant les meilleurs produits concernant cette matière pour les présenter dans les stands aux visiteurs étrangers qui viendront lors de cette manifestation sportive internationale . Ils auront ainsi l’occasion de faire connaître les différents pains traditionnels qui marquent la région , de montrer et de valoriser leur savoir faire.

Des artisans professionnels spécialisés dans la préparation de cet aliment seront conviés auparavant à une séance pour préparer les différents pains et les meilleurs seront sélectionnés pour pouvoir participer à cette exposition lors de ces jeux .En effet, quatre types de pain locaux qui marquent la région et les coutumes culinaires traditionnelles seront désignés pour faire partie de cette rencontre .

Rappelons qu’en marge de ces jeux plusieurs expositions et salons de produits artisanaux entre autres de cuir ,de cuivre , de céramique , de vêtements traditionnels hommes et femmes , de tapis ,ainsi que des défilés de mode sont prévus à l’occasion de cet évènement sportif pour ressortir le patrimoine matériel et immatériel de la région.

Bekhaouda Samira