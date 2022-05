<span style='text-decoration: underline;'>Métro d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Une extension de 60 kilomètres en projet</span>

Les autorités envisagent d’effectuer une extension du métro d’Alger d’une longueur supplémentaire de 60 kilomètres et de porter le nombre de stations à 58.

C’est ce qu’a indiqué hier le directeur général de l’entreprise métro d’Alger, Ali Arezki, lors de son passage à l’émission «Invité de la Rédaction» de la chaîne Une de la Radio nationale. «L’Etat a levé les obstacles techniques et d’autres problèmes qui entravent le projet d’extension du métro d’Alger», a-t-il déclaré, qualifiant ce moyen de transport de vital et d’important pour fluidifier la circulation routière. Il a fait savoir que les projets en cours de réalisation «actuellement visent à élargir le réseau de transport via le métro d’Alger à travers l’augmentation du nombre de stations à 58 sur une longueur de 60 kilomètres». Concernant le volet lié au financement, le directeur du Métro d’Alger a affirmé que les pouvoirs publics ont mobilisé d’importantes sommes financières en vue d’accélérer la cadence de la réalisation de l’extension et pour livrer les projets dans les délais impartis.

À une question sur l’appareil de forage importée par l’entreprise publique Cosider, il a indiqué que c’est un équipement utilisé pour la première fois en Algérie dans ce genre de projets. C’est une machine très développée qui représente une usine complète. Elle permet de creuser et construire des tunnels en même temps, ce qui nous mène à gagner du temps et accélérer le rythme des travaux.

Projets d’extension du métro à l’Est d’Alger

Ali Arezki a détaillé les différents projets d’extension situés à l’Est de la capitale, à l’instar de la ligne qui va relier la ville d’El Harrach à l’aéroport international. «L’achèvement des travaux techniques et d’ingénierie au niveau de la ligne de l’aéroport international avec le réseau de métro via Harrach est effectué selon les délais impartis», a-t-il précisé, soulignant que le coût de ce projet est de 93 milliards de dinars. Pour ce qui est de la ligne El Harrach-Oued Semmar, le même responsable a indiqué qu’il y a une deuxième phase des travaux d’extension de cette ligne composée de 09 stations avec une longueur de 5,9 km. «Cette ligne est très vitale, d’autant plus qu’elle traverse quatre municipalités qui comprennent des équipements socio-économiques et pôles universitaires», a-t-il ajouté, précisant que cette ligne sera empruntée par 400 000 voyageurs par jour.

S’agissant de la ligne Ain Naâdja-Baraki, le DG du Métro d’Alger a souligné que des travaux sont en cours de réalisation pour effectuer l’extension de cette ligne des deux localités connues pour leur densité démographique. «La ligne Ain Naâdja-Baraki s’étend sur une longueur de plus de 4,4 km et composée de 04 stations» Il a fait savoir que le projet a atteint des stades avancés de réalisation, notamment dans le domaine des travaux de génie civil, où le taux de réalisation a atteint plus de 78% dans sa première phase.

Ali Arezki a indiqué, dans le même sillage, qu’il y a une deuxième phase pour l’achèvement des travaux d’extension qui sera lancée dans les prochains mois. «Le début du processus d’exploitation se déroulera en deux phases ; le premier en 2024 et le second en 2025», a-t-il ajouté. Il a indiqué, concernant la partie Ouest d’Alger que les études liées à l’opération d’extension sont terminées, soulignant que cette zone est connue pour ses importants embouteillages. Il a indiqué que la première phase des travaux d’extension à travers la région Ouest de la capitale commencera par l’achèvement des travaux du tracé reliant la place des Martyrs au quartier Chevalley d’une longueur de 9,5 km. La seconde ligne relie Chevally et Ouled Fayet en passant par Cheraga, Daly Brahim et Draria sur une longueur de 26 km.

Mohand.S