<span style='text-decoration: underline;'>Oran en deuil</span>:<br><span style='color:red;'>Une famille décimée par le Monoxyde de carbone à Ain El Beida</span>

La localitè d’Ain El Beida dans la commune d’Es-Senia est en deuil après la découverte macabre faite avant-hier soir à l’intérieur d’un appartement à la cité 200 logements sociaux.

En effet, une mère âgé de 42 ans et ces 4 filles âgés entre 03 et 15 ans ont perdu la vie à cause d’une intoxication au monoxyde de carbone émanant du chauffe-bain, selon la protection civile. Les corps des 5 victimes ont été évacué par la suite à la morgue du centre hospitalo-universitaire d’Oran suite a une intervention de l’unitè d’Ain El Beida ainsi que l’unité principale faite vers 20h15.

Cette découverte macabre montre encore une fois que ce «tueur silencieux» continus a faire des victimes. 53 personnes sont mortes depuis le début de l’année courant au niveau national suite à l’inhalation du monoxyde de carbone. Le chef du bureau de l’information et l’orientation à la Direction générale de la protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui a précisé que le bilan le plus lourd avait été enregistré dans la wilaya de Tiaret (6 décès), suivie d’Oran (5 décès), Alger (3 décés) puis Bejaïa, Djelfa, Mascara et Mila (2 décès pour chacune). Par rapport à l’année 2019, une baisse du nombre de décès a été enregistrée (-19 décès), tandis que 57 décès avaient été enregistrés en janvier 2019, a détaillé le même responsable relevant que depuis le début de janvier de cette année 26 décès sont à déplorer, un nombre qu’il a jugé élevé car appelé à augmenter.

Pour limiter les risques d’inhalation au monoxyde de carbone au domicile, il est important avant chaque hiver de vérifier, entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude les conduits de fumée par un professionnel qualifié, tous les jours aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air. Il faut également respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion et ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage, notamment cuisinière, barbecue, etc.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant indétectable: il est invisible, inodore et non irritant. Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être mortel en moins d’une heure.

L’inhalation au monoxyde de carbone se produit après l’inhalation de ce gaz, issu de la combustion des matières organiques dans des conditions d’apport insuffisant en oxygène, ce qui empêche l’oxydation complète en dioxyde de carbone (CO2). Le monoxyde de carbone provoque l’intoxication en se fixant sur les globules rouges (via la respiration et les poumons) et en empêchant ces globules de véhiculer correctement l’oxygène dans l’organisme. Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les symptômes qui doivent alerter. Si ces symptômes sont observés chez plusieurs personnes dans une même pièce, ou qu’ils disparaissent hors de cette pièce, cela peut être une inhalation au monoxyde de carbone.

Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences la Protection civile. Il est nécessaire de consulter un médecin pour traiter une inhalation au monoxyde de carbone. L’administration d’oxygène à forte concentration est le traitement habituel.

Fethi Mohamed