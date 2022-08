<span style='text-decoration: underline;'>PLAGE AIN F’RANINE</span>:<br><span style='color:red;'>Une famille ensevelie suite à l’effondrement d’un rocher</span>

Un véritable drame s’est pro duit dimanche matin et a sidéré les estivants de la plage Ain Franine où une famille a été enterrée par un rocher.

En effet, Un père âgé de 48 ans et son fils âgé de 11 ans seulement ont trouvé la mort dimanche dernier suite à un effondrement d’un rocher qui s’est subitement détaché de la montagne surplombant la plage d’Aïn Franine, dans la daïra de Bir el Djir. Aussitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont rendus sur les lieux où ils ont déployé des efforts considérables humains et matériels lors de cette opération. Le père et son fils ont été sortis morts des décombres, tandis que la maman âgée de 39 ans est restée- miraculeusement – en vie et a été sauvée et évacuée vers les urgences médicales où elle se trouve en soins intensifs au niveau de l’hôpital 1er Novembre à Usto, où ont été déposés aussi les corps des victimes. Signalons que le quatrième membre de cette famille est sorti sain et sauf de cette tragédie. Il s’agit d’une fillette âgée de 9 ans et qui se trouvait loin des lieux. Une enquête est en cours.

Fériel.B