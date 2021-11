<span style='text-decoration: underline;'>Asphyxie au monoxyde de carbone</span>:<br><span style='color:red;'>Une famille sauvée in extremis d’une mort certaine à Oran</span>

Une mère et ses trois enfants ont été sauvés hier d’une mort certaine par la protection civile. Selon un communiqué transmis à notre rédaction par la protection civile d’Oran, les éléments de cette dernière sont intervenus ce samedi vers 11h pour sauver et évacuer quatre personnes de la même famille, victimes d’une asphyxie.

Il s’agit de la mère âgée de 50 ans et ses enfants , deux filles âgées de 13 et 5 ans et un garçon âgé de 12 ans. Le drame a eu lieu à la cité des 2700 logements commune d’Ain El Beida , daïra d’Es Senia. Il s’est avéré que les victimes étaient sous la douche quand ils ont inhalé du gaz émanant du chauffe-eau. La maman et ses trois enfants présentant des difficultés respiratoires ont reçu les premiers soins avant d’être évacués par la protection civile vers Les urgences médicales de l’hôpital Benzerdjeb à Oran . Pour rappel , l’année dernière , une maman et ses quatres filles ont trouvé la mort par le tueur silencieux au niveau de la même cité. La protection civile continue à sensibiliser les citoyens sur les dangers du monoxyde de carbone.

Feriel.B