<span style='text-decoration: underline;'>Retrouvé à Ain Turck</span>:<br><span style='color:red;'>Une femme détourne un enfant de 7 ans</span>

Une enquête a été ouverte par les éléments de la police de la 17eme sûreté urbaine suite à un détournement d’un mineur âgé de 7 ans, et dont la mise en cause est une femme âgée de 35 ans.

En effet, une mère s’est présentée au commissariat de la sûreté urbaine pour dénoncer la disparition de son enfant âgé à peine de 7 ans. Une enquête a été diligentée par les services concernés, renforcés par les services opérationnels et en utilisant des moyens techniques adéquats, la femme a été localisée. Après la coordination avec le parquet d’Oran, et munis d’un mandat d’extension de compétence, les éléments de la 17eme sûreté urbaine ont réussi à retrouver le mineur trois jours après sa disparition, mardi dernier au niveau du quartier «Trouville», dans la localité de Ain Turck, accompagné de sa ravisseuse, qui n’est autre qu’une connaissance de la mère. Elle a été arrêtée pour détournement de mineur.

Elle sera présentée aujourd’hui devant le parquet pour répondre à ses chefs d’inculpation, tandis que l’enfant a été remis à ses parents sain et sauf, a précisé hier la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran.

Pour rappel, un élève du CEM Tandjaoui âgé de 12 ans a disparu dimanche dernier , la police l’a retrouvé le lendemain matin vers 08h30 au niveau du quartier Akid Lotfi. L’enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances de cette affaire.

Fériel.B