<span style='text-decoration: underline;'>Placée ainsi que son complice sous les verrous</span>:<br><span style='color:red;'>Une femme impliquée dans le commerce d’hallucinogènes à Oued-Tlélat</span>

Une femme âgée de 32 ans et un homme âgé de 30 ans ont été présentés hier devant le parquet près le tribunal correctionnel de Oued-Tlélat pour répondre aux chefs d’inculpation de détention et commercialisation de psychotropes.

Ils ont été écroués. Les mis en cause ont été interpellés par les éléments de la police de la brigade mobile de la police judiciaire , relevant de la sûreté de daïra de Oued Tlélat . Ces derniers, ont réussi à mettre hors d’état de nuire les agissements de ces deux dealers , qui activaient dans la commercialisation des psychotropes parmi les jeunes de la localité de Oued-Tlélat. L’opération s’est soldée par la saisie d’une quantité de comprimés de psychotropes estimée à 119 comprimés de marque Prégabaline 300 mg. Les faits remontent à la fin de la semaine écoulée, quand les éléments de la BMPJ ont reçu des informations faisant état de l’existence de deux individus qui commercialisent des psychotropes. Une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification et la localisation des fameux dealers. Ces derniers ont été placés sous surveillance, et ont été appréhendés en flagrant délit. L’homme a été interpellé en premier en possession de 22 comprimés de psychotropes. Poursuivant l’enquête, sa complice a été arrêtée à son domicile. La perquisition du domicile s’est soldée par la saisie de 92 autres comprimés de prégabaline 300 mg.

Fériel.B