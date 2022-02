<span style='text-decoration: underline;'>Pour participer aux expositions en marge des jeux méditerranéens</span>:<br><span style='color:red;'>Une feuille de route pour la sélection des artisans</span>

Les services de l’association national de l’artisanat et des métiers en coordination avec ceux de la chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya d’Oran et celles des autres wilayas du pays, après approbation du comité des préparatifs de des jeux méditerranéens, s’impliquent dans les préparatifs pour contribuer à la réussite du programme des activités artisanales qui sera concrétisé en marge de la tenue des jeux méditerranéens qui auront lieu en juin prochain .

A cet effet ,une feuille de route a été mise en place par ces services pour sélectionner les artisans qualifiés pour pouvoir participer à cette initiative . Ces services précisent que les artisans qui seront désignés doivent répondre aux critères suivants: entre autres avoir une carte professionnelle , ils doivent également avoir déjà été honorés dans une des compétitions nationales concernant surtout l’exposition du meilleur produit présenté dans des expositions des produits artisanaux traditionnels, ils doivent aussi arriver à faire un bon emballage et les tenues traditionnelles exposées doivent être convenables et choisies selon des normes bien déterminées . A cet effet , toutes les dispositions sont prises par ces services pour atteindre les objectifs visés et pour promouvoir les produits artisanaux et pour accueillir les visiteurs étrangers qui viendront assister à cette manifestation sportive internationale et découvrir la région et connaître les traditions et les coutumes ainsi que le patrimoine matériel et immatériel.

Bekhaouda Samira