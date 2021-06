<span style='text-decoration: underline;'>Association d’Aide aux Déficients Mentaux</span>:<br><span style='color:red;'>Une foire artisanale au profit des enfants déficients mentaux</span>

L’association d’aide aux déficients mentaux (AADM) a organisé samedi en collaboration avec l’association «B’nat El Kheir» (BLK) une foire artisanale à but caritatif au profit d’enfants souffrant de déficience mentale, a-t-on appris des organisateurs.

La foire, ayant regroupé une vingtaine d’exposants dans différents métiers et arts de l’artisanat, à l’exemple de la couture, la broderie, la céramique, la confection de produits cosmétiques et alimentaires bio, est organisée au niveau du centre des déficients mentaux de Bir El Djir, relevant de l’association AADM, a indiqué Amel Médiene, présidente de l’association BLK. Les rentrées financières de cet événement, les frais de location des stands et de sponsoring seront versés à l’association AADM, qui gère en plus du centre de Bir El Djir qui prend en charge quelque 120 déficients mentaux, quatre autres centres similaires à El Makkari, Mohieddine (Eckmuhl) et Bouiseville, selon la même source. Les organisateurs ont, par ailleurs, organisé en marge de la foire des ateliers de dessin de peinture et de jeux éducatifs au profit des enfants venus en compagnie de leurs parents, a fait savoir Amel Mediène, soulignant que c’est également une occasion pour sensibiliser les enfants valides sur la déficience mentale et leur expliquer l’importance de la compassion et de la solidarité vis-à-vis de cette catégorie de personnes.

Les cinq centres pour la prise en charge des déficients mentaux souffrent de quelques difficultés financières, notamment avec les répercussions de la crise sanitaire de la covid-19. «Un tel événement permet de leur apporter un appui pour remonter la pente», a déclaré Mme Mediene.