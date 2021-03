<span style='text-decoration: underline;'>Le secteur de la formation professionnelle au service de l’entreprenariat</span>:<br><span style='color:red;'>Une formation adaptée pour les jeunes</span>

L’entreprenariat est un véritable défi en Algérie, notamment pour les jeunes désirant se lancer dans la création de leurs micro-entreprises.

Pour renforcer les qualifications de ces jeunes et développer leurs connaissances en matière de gestion, le ministère de la formation et l’enseignement professionnels vient de lancer une formation adaptée sur l’entreprenariat suite à une convention signée avec le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise. C’est l’annonce qui a été faite hier par la ministre Houyam Benfreha en marge de la rentrée professionnelle session mars dont le coup d’envoi a été donné hier à Es-Senia. «Pour que chaque jeunes désirant créer une petite entreprise puisse passer cette formation en entreprenariat pour éviter les erreurs de gestion, cette formation concerne la création d’une entreprise et sa gestion financière et administrative, la relation avec les banques. Ces notions étaient absentes chez nos jeunes, actuellement ont veut accompagner réellement ces jeunes grâce à une formation adaptée à l’entreprise qu’ils veulent créer. La durée de cette formation varie selon les compétences, il s’agit d’un diplôme spécialisé, pour les jeunes qui ne sont pas formés auparavant, la durée de formation peut durer 06 mois.

On veut que cette formation soit un gain de temps pour les jeunes qui pourront se former et en parallèle poursuivre la création de leurs entreprises» dira la mnistre. Le nombre de postes de formation offerts pour cette rentrée s’élève à 348.740 places pédagogiques dont 140.562 par apprentissage, 97.573 autres en formation présentielle et 3.700 en formation à distance, en plus de 477 places pédagogiques de formation pour les personnes handicapées physiques.

Le secteur dispose également de 4.081 nouveaux postes de formation en milieu rural, 23.293 autres au profit des femmes au foyer et plus de 13.000 dans les établissements de formation privés. Le programme pédagogique de cette rentrée englobe 409 spécialités pour les formations diplômantes et 126 spécialités pour les formations qualifiantes initiales de courte durée. Ces spécialités couvrent 23 branches de la nomenclature professionnelle et des spécialités de formation professionnelle. Lors de sa visite à Oran, la ministre a inauguré deux nouveaux CFPA à Sidi El Bachir et Boufatis. A propos du Bac professionnel, elle a rappelé que ce projet est en «phase d’étude» afin qu’il soit «un projet réussi». Elle a rappelé dans le même temps, que tous les moyens humains et matériels ont étés mobilisé pour la réussite de cette rentrée professionnelle, qui représente une «bouffée d’espoir pour les jeunes stagiaires» qui ont rejoint les centres de formations. La ministre a insisté également sur l’importance du respect rigoureux du protocole sanitaire élaboré pour lutter contre la propagation de la pandémie à l’intérieur des centres de formations.

Fethi Mohamed