<span style='text-decoration: underline;'>Décès Embarek Mohamed dit «Philippe»</span>:<br><span style='color:red;'>Une foule nombreuse accompagne le défunt à sa dernière demeure</span>

Une incontournable fils d’Oran, une icône d’Oran. Embarek Mohamed « Philippe » vient de nous quitter. Il était un personnage sportif populaire d’Oran (Sidi Houari), à l’allure athlétique, il faisait de l’haltérophilie et du bodybuilding.

Et ainsi il a depuis une popularité où sa silhouette d’un homme musclé ne passait pas inaperçue. Il était un pionnier et l’un des premiers athlètes dans cette discipline avec les autres champions feu Tahar Mustefai et Boudahri Mustapha qui avaient lancé cette discipline après l’indépendance. Il avait représenté l’Algérie avec Tahar pour le prix de monsieur « UNIVERS » et ils avaient lancé plusieurs ligues à Oran et notamment l’Haltérophilie, le bodybuilding, la lutte, le judo avec les Bekri –Sekkal –Benaboura, Chérif Houcine. Embarek était au service des jeunes et organisait beaucoup de tournois. La destruction de la salle de sport l’Oranaise, lui a fait beaucoup de mal.

Il a participé à l’ouverture de plusieurs salles de sports en conseillant les gérants. Embarek était accueillant toujours souriant, il aimait Oran qu’il connaissait bien et on le rencontrait souvent avec son inséparable ami Ouadah, toujours entrain de mijoter une cérémonie de sport .

Ainsi Embarek qui a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Ain Beida ce jeudi par une grande foule, dont ses enfants et ses frères, était malade depuis plus de deux mois. Il était toujours élégant, sportif et souriant. Nous gardons une bonne image de Embarek qui savait parler d’Oran qu’il a toujours défendu et aimait. Le journal Ouest Tribune présente ses sincères condoléances à ses enfants, ses frères et à toute sa familles.

Adda.B