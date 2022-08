Une fusillade au marché des Issers: arrestation de 4 mis en cause

Les services de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Boumerdes ont arrêté 4 mis en cause dans une fusillade survenue au marché de la ville des Issers le 26 août dernier, et saisi un pistolet automatique, une arme blanche, un masque et deux voitures, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

« Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Bordj Menaiel, pour constitution d’association de malfaiteurs et tentative d’homicide volontaire avec préméditation avec usage d’arme à feu », a précisé la même source, relevant que le « principal suspect est toujours en état de fuite ».