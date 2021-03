<span style='text-decoration: underline;'>Partenariat</span>:<br><span style='color:red;'>Une future convention sera signée entre Tosyali et deux université</span>

Dans l’objectif de renforcer le partenariat entre les entreprises industrielles et les universités, une délégation de Tosyali , composée de Ibrahim Elciboca (Directeur Général Tosyali Algérie), Mme Selda Celik (directrice de communication et de marketing) et le Directeur des Ressources Humaines de Tosyali Algérie s’est rendue à l’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf.

La délégation a été reçu par le recteur Hammou Bouziane Amine et le recteur de l’Université d’Oran 2 le Professeur Balaska Smain. Cette visite était une occasion pour discuter de la coopération entre l’entreprise Tosyali et les universités de l’USTO et Oran 2. Selon le chargé de communication de l’université Boudia Maamar, ils’agit «d’une visite pour préparer les actions futures entre la société et les deux universités, on commencera par une convention qui nous permettra de préciser les actions futures à entreprendre, il va y avoir également des portes ouvertes qui seront organisées par l’entreprise au niveau de l’université de l’USTO, pour expliquer ces activités aux étudiants, en parallèle on essayera d’avoir des stages pour nos étudiants notamment en mécanique, électromécanique en automatisme». Notre interlocuteur a rappelé que l’université de l’Usto est «une université citoyenne et ouverte sur son environnement socio-économique et ouverte à l’international, tout ce qui donne du développement pour notre université, on le concrétisera, à condition que les conventions avec ces entreprises soient en gagnant-gagnant, dans l’intérêt général pour faire avancer les choses et aller vers la création et l’innovation et l’enseignement de qualité» ajoute-t-il.

Pour rappel, en 2013 le premier investissement de 500 millions de dollars est dédié à la création d’unités pour la production de rond à béton à Bethouia, l’un des matériaux de construction le plus demandé dans le pays. La capacité de production initiale est de 1,2 millions de tonnes de rond à béton par an qui répondent à 28% de la demande du marché national.

Ce premier investissement couvre non seulement une part importante de la demande et réduit du même coup l’importation, ce qui permet une économie de devises remarquable. Dans le processus de fabrication d’acier liquide de Tosyali Algérie c’est les déchets ferreux de tout le pays qui sont utilisés comme matière première. Grâce à cet investissement, c’est plus de 1 000 emplois directs qui ont été créés dans la région du complexe réduisant le chômage de façon conséquente. En 2015,tout comme le rond à béton, le fil machine souffre lui aussi d’une forte demande et de l’importation de ce produit vital pour le développement.

Un investissement de 250 millions de dollars est réalisé pour la construction d’une unité de production de fil machine. Encore une fois des emplois sont créés, et la matière première pour la fabrication de dizaines de produits tels que treillis métalliques, fils métalliques, clous, vis ..etc. La dernière étape de l’investissement a été réalisée en 2018, qui avait pour but d’augmenter drastiquement la capacité de production de rond à béton. Pour ce faire, une aciérie d’une capacité de 2,2 millions de tonnes de fer liquide pour la production de billettes qui serviront à la fabrication de rond à béton a vu le jour. C’est aussi 2 nouveaux laminoirs de rond à béton qui seront alimentés par cette nouvelle aciérie.

Fethi Mohamed