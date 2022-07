<span style='text-decoration: underline;'>Bir El Djir</span>:<br><span style='color:red;'>Une Golf 7 volée, récupérée par la police</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes surtout celle liée à l’atteinte aux biens et aux personnes, les éléments de la police de la sûreté de daïra de Bir El Djir ont réussi à mettre la main sur une bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol de véhicules.

En effet , agissant après une plainte déposée par la victime faisant état de la disparition de son véhicule de marque Golf série 7 garée, et à l’aide de moyens sophistiqués et caméras de surveillance , les membres de ce réseau ont été identifiés. Cinq personnes âgées entre 17 et 45 ans, dont deux recherchées dans des affaires liées au vol, agression et coups et blessures volontaires, ont été interpellées. L’enquête ouverte par la police de Bir El Djir a conduit à l’arrestation des deux principaux auteurs. Les trois autres ont été arrêtés durant l’enquête qui s’est soldée par la récupération de la voiture volée. Les mis en cause ont été présentés hier devant le parquet et écroués.

Fériel.B