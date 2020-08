<span style='text-decoration: underline;'>Préparatifs de la rentrée universitaire prévue pour le 23 du mois en cours</span>:<br><span style='color:red;'>Une grande opération de désinfection organisée à l’université Mohamed Boudiaf</span>

Une vingtaine d’associations ont pris part hier à une grande opération de désinfection organisée à l’université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf Usto. Cette action selon son coordinateur Miloud messabih président de l’association Chabab Wal Ikhlass, vient dans le cadre des préparatifs de la rentrée universitaire prévue pour le 23 du mois en cours. Elle vise également à appuyer les efforts de l’Etat dans la lutte contre la pandémie et rappeler l’importance du rôle de la société civile. Sur place, une quarantaine de bénévoles munis de leurs matériels de désinfection se sont réunis pour désinfecter les salles et les amphithéâtres. Des agents de la Seor et l’Opgi étaient également présents sur place. Avec 4 camions mobilisés, les bénévoles d’associations en majorité culturelles, ont salué cette opération organisée également en présence du croissant rouge algérien.

Par ailleurs, selon Boudia Maamar, le chargé de communication de l’université, cette action de la société civile vient dans le cadre des préparatifs du retour du staff administratif dès aujourd’hui et le retour graduel des étudiants dès le 23 août Prochain. «L’université a mobilisé tous les moyens nécessaires pour réussir une rentrée universitaire sécurisée, nous avons commandé 100.000 bavettes», dira notre interlocuteur qui a également rappelé qu’un protocole de reprise des activités pédagogiques a été élaboré à l’université. Ce protocole selon notre interlocuteur, a été élaboré par une commission locale composée d’enseignants, médecins et des œuvres universitaires. Il représente un plan d’action qui regroupe les mesures qui doivent être respectées pour la reprise des cours. Alors que le nombre des étudiants varie d’une faculté à une autre entre 50 et 3700, ce protocole entre dans le cadre du protocole général élaboré par le ministère de l’enseignement supérieur. Le recteur de l’université est le seul habilité à évaluer la situation épidémiologique à l’intérieur de l’université et la prise des décisions selon le protocole en coordination avec les autorités locales. Le protocole de santé de l’Usto prévoit le renforcement des cours à distance, il a été décidé de poursuivre les cours de l’année universitaire précédente par cours à distance. Des espaces informatiques et d’internet seront mis à la disposition des étudiants avec un feu vert pour l’utilisation commune entre les différentes facultés en respectant rigoureusement la distanciation sociale. Concernant les cours, ils se feront par groupes d’étudiants, ce qui permettra de réguler les flux des étudiants. Le protocole de santé a mis également l’accent sur l’organisation des travaux dirigés (TD) en utilisant les supports électroniques.

Le protocole est composé également des critères du respect de l’emploi du temps avec la baisse du nombre des étudiants dans chaque groupe jusqu’à 18h. La durée des cours sera revue également à la baisse, une heure pour les cours théoriques. La moyenne de 16 étudiants sur un rayon de 50 m doit être respectée.

Fethi Mohamed