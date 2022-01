Une grave erreur stratégique

Le conflit au Yémen vient de prendre une toute autre dimension. L’attaque aux drones contre l’aéroport international d’Abu Dhabi et la zone industrielle voisine, perpétrée par les Houtis, constitue un précèdent grave qui fait basculer toute la région du Golfe dans une escalade qui risque d’enflammer encore plus une région déjà sous tension avec le conflit latent entre l’Iran et l’Arabie Saoudite.

Les Houtis, s’ils ont réussi leur coup, ont néanmoins fait une erreur stratégique qui pèsera lourd dans le futur de ce conflit. En effet, l’écrasante majorité des pays du monde entier ont condamné cette attaque tout comme l’organisation onusienne, qui à travers le porte-parole d’Antonio Guterres a dit condamner « les attaques contre l’aéroport international d’Abu Dhabi et la zone industrielle voisine, qui auraient fait plusieurs victimes civiles et ont été revendiquées par les Houthis », rappelant que les attaques contre les infrastructures civiles et les civils « sont interdites par le droit international humanitaire ». Les Américains sont aussi montés au créneau affirmant que les Etats-Unis « condamnent fermement l’attaque terroriste perpétrée à Abou Dhabi », ajoutant « notre attachement à la sécurité des EAU est inébranlable et nous nous tenons aux côtés de nos partenaires émiratis contre toutes les menaces pesant sur leur territoire ».

L’Algérie, de son coté, a vigoureusement condamné cette attaque, dans un communiqué du ministère des affaires étrangères « L’Algérie condamne vigoureusement les attaques ayant ciblé, lundi 17 janvier 2022, la zone de Mussafah et l’aéroport international d’Abou Dhabi, qui ont fait 3 mort et plusieurs blessés », précisant que « l’Algérie présente ses sincères condoléances aux EAU et aux familles des victimes ainsi que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés ».

La coalition menée par l’Arabie Saoudite a déjà commencé un vaste programme de ripostes qui a commencé par une attaque aérienne sur Sanaa. Une riposte qui va durer et se durcir encore plus dans les heures à venir. Ainsi cette coalition peut se prévaloir, à la lumière de cette erreur stratégique des Houtis, d’une légitimité qui lui manquait depuis le début de ses interventions militaires dans le conflit yéménite. On est en tous points de vue face à une escalade singulière et les prochains développements seront édifiants sur l’autre réaction attendue par tout le monde à savoir la réaction de Téhéran.

Par Abdelmadjid Blidi