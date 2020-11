<span style='text-decoration: underline;'>Les réactions se multiplient face à la résolution du parlement européen</span>:<br><span style='color:red;'>«Une immixtion vile dans les affaires internes des Algériens»</span>

Pour les députés, ce qui a été rendu public, ce jeudi est «une copie conforme de la résolution de la honte adoptée par la même instance le 28 novembre 2019 et qui était en soi, une immixtion vile dans les affaires internes des Algériens qui ont su répondre aux voix insolentes désirant attenter à leur souveraineté».

Après le FLN, le RND, le mouvement El Islah et le parti Jil Jadid, le groupe parlementaire du FLN à l’APN monte au créneau et dénonce avec une grande fermeté la résolution du Parlement européen sur les Droits de l’homme en Algérie. Dans un communiqué rendu public, hier, les parlementaires qualifient sans détour le vote du PE d’«attitude éhontée». Le propos est direct et la critique est bien argumentée sur une action «dépourvue du moindre fondement diplomatique, dont le respect de la souveraineté des Etats», rapporte le même communiqué. Les députés du groupe parlementaire du FLN ne mâchent pas leur mot et trouve que la posture du PE relève de l’«ingérence dans les affaires internes des pays et une action dépourvue du moindre fondement diplomatique, dont le respect de la souveraineté des Etats». L’incartade du PE ainsi soulignée par les députés du FLN remet en perspective la gaffe des parlementaires européens qui, à travers leur vote ont dénaturé la mission qui est la leur. En effet, comment peuvent-ils construire des rapports sereins avec le plus important partenaire de l’Afrique du nord, lorsqu’ils outrepassent à allègrement leurs prérogatives au risque de créer une situation de tension.

Outre cette dérive qui ne dit pas son nom, le communiqué relève que ce qui a été rendu public, ce jeudi est «une copie conforme de la résolution de la honte adoptée par la même instance le 28 novembre 2019 et qui était en soi, une immixtion vile dans les affaires internes des Algériens qui ont su répondre aux voix insolentes désirant attenter à leur souveraineté». Pourtant souligne le groupe parlementaire du FLN, à l’époque déjà «une réponse on ne peut plus convaincante a été apportée au PE à travers, rappelle le même groupe, une participation massive à la Présidentielle du 12 décembre 2019». Cette précision de taille rappelle si besoin que le scrutin du 12 décembre 2019 «a laissé émerger un président soutenu par une volonté populaire libre, reconnue par l’ennemi avant l’ami», a-t-on souligné. Cela étant dit, il a été rappelé que «l’Etat algérien applique la légalité et la légitimité dans ses actions par pur respect au peuple avant que cela ne soit contraignant ou un engagement international».

On retiendra également une autre précision, à savoir que «le groupe parlementaire ne plaide pas par éthique à l’action parlementaire autant qu’il assume la responsabilité de représenter les citoyens et préserver le flambeau de la liberté allumé par les chouhada et qui illumine aujourd’hui les institutions de l’Etat forgées par les Algériens et promues par les cadres et élites de la patrie», lit-on dans le communiqué.

Les députés qui ont mis en évidence que «l’Algérie qui a affronté le joug colonial et avancé dans la voie du développement et de l’édification (…) considèrent que toute affaire interne fait l’objet de traitement et d’analyse par ses propres institutions légitimes». Et d’assener : «Aucune partie n’est en droit de les débattre ou encore les examiner».

Le même communiqué invite «l’UE à réfléchir longuement avant d’évoquer l’Algérie, peuple, gouvernement et institutions, la sécurité voulue étant instaurée grâce à la cohésion étroite entre le peuple, l’ANP et les institutions de l’Etat».

Soulignant que l’UE devrait «débattre de ses questions internes, dans la limite de la compétence de son parlement élargi», le même groupe parlementaire a invité l’institution européenne à «soutenir les peuples dont les droits et libertés ont été bafoués, notamment la cause palestinienne, le droit à l’autodétermination au Sahara occidental, et de veiller au respect du droit international et des résolutions onusiennes». Sans commentaire.

Nadera Belkacemi