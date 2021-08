<span style='text-decoration: underline;'>DÉMOLITION DE 69 TAUDIS À BIR EL DJIR</span>:<br><span style='color:red;'>Une intrigante affaire de constructions illicites</span>

Une grande opération de démolition a été menée avant-hier sur la Rn11 plus exactement à la ferme agricole Achabi Hanafi à Sidi El Bachir. 69 taudis ont été démolis ainsi que 20 fondations.

Des matériaux de construction déposés sur place ont été également saisis. Le terrain a été également remis à son état initial. Selon la wilaya, des individus inconnus ont tenté de diviser le terrain et le revendre illégalement pour la réalisation des taudis. Plusieurs photos ont été publiées sur les réseaux sociaux montrant des individus procédés en un temps record à la réalisation de ces taudis pour occuper ce terrain agricole. Notons que l’opération de démolition a été réalisée par les services de la commune de Bir El Djir en présence des services de police, la protection civile ainsi que la direction des services agricoles. Une enquête a été également ouverte par les services de sécurité dans cette affaire pour la prise des mesures légales contre les contrevenants et les personnes impliquées seront poursuivies. Reste à savoir qui a montré à ces individus ce terrain agricole, comment ils ont su qu’ils peuvent réaliser ces taudis sans être dérangés, et pourquoi attendre jusqu’à la réalisation de 69 taudis pour réagir et mener une opération de démolition? Ces bidonvilles naissent dans le silence, et à la vitesse de la lumière les taudis sont réalisés rapidement avec tôle et parpaing, ce qui nécessite une rapide réaction des services concernés. Il est à rappeler que le problème des constructions illicites est devenu un véritable casse-tête pour les autorités. Chaque jour, ce phénomène gangrène encore plus à Oran en l’absence d’une solution durable. Des espaces forestiers et agricoles sont squattés des fois au su et au vu de tout le monde pour permettre la réalisation des taudis qui sont ensuite revendus jusqu’à 100 millions de cts. Une véritable fortune qui profite à des individus qui ont fait de la réalisation de ces taudis un véritable commerce.

Fethi Mohamed