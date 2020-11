<span style='text-decoration: underline;'>Association écologique Barbarous</span>:<br><span style='color:red;'>Une journée de sensibilisation sur la pollution marine au profit des élèves</span>

Les bénévoles de l’association écologique «Barbarous» ont animé une journée de sensibilisation au profit des élèves de l’école Abderahmane Kaddour au centre ville. Cet événement entre dans le cadre de la lutte contre la pollution en ces temps de crise pandémique, il a été organisé auprès des élèves de 4ème et 5ème année de cette école.

Durant cette journée, les élèves avaient découvert, avec émerveillement, la diversité de la vie marine. Ensuite, les dangers d’origine humaine que subi cette biodiversité ont été illustrés.

La majeure partie de la pollution marine est issue des pollutions urbaines, industrielles et agricoles. La pollution urbaine vient des agglomérations côtières ou fluviales qui n’ont pas de systèmes de collecte et de retraitement des déchets et des eaux usées efficaces. Les coûts liés à ce genre d’installation nécessitent un certain niveau de richesse, ce qui implique que seuls les pays avancés sont capables de se doter de ces infrastructures, alors que dans les pays en développement, le processus d’équipement est toujours en cours.

Entre 4.8 et 12.7 millions de tonnes de déchets sont déversées dans les océans chaque année à cause de la prise en charge et du traitement inadéquat des déchets. Le phénomène est similaire pour les pollutions industrielles, où du fait de la très forte croissance urbaine et économique, les pays en développement se retrouvent avec des infrastructures totalement insuffisantes pour traiter les quantités de rejets industriels.

Enfin, la pollution agricole s’accroît. En effet, l’intensification de la production s’accompagne d’un usage grandissant d’engrais et de pesticides. Ils peuvent ensuite être transportés par les pluies et s’infiltrent dans les nappes phréatiques ou gagnent les rivages par les cours d’eau. À la fin de cette journée de sensibilisation, les enfants ont été informés des dangers de la pandémie du coronavirus.

Les bénévoles de l’association leur rappellent également les gestes barrières. Pour clôturer cette journée, des bavettes pour enfants ainsi que des solutions hydroalcooliques ont été distribuées aux écoliers.

Fethi Mohamed