<span style='text-decoration: underline;'>Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Une large campagne de nettoiement au niveau de trois communes de la circonscription de Dar El Beida</span>

La circonscription administrative de Dar El Beida (Alger) a vu samedi le lancement d’une large campagne de nettoiement prévoyant des actions de collecte de déchets, d’éradication des points noirs et la sensibilisation des citoyens à la nécessité de préserver la beauté des villes et de respecter les heures autorisées pour sortir les déchets ménagers.

Dans une déclaration à l’APS, la chargée de l’environnement à la circonscription administrative de Dar El Beida, Hadj Sadouk Hanane a indiqué que cette opération «s’inscrit dans le cadre de la mise en £uvre des instructions du wali d’Alger portant sur la lutte contre le jet anarchique des déchets et des ordures et le nettoyage de l’environnement à travers toutes les communes de la wilaya». Touchant les communes de «Bab Ezzouar, Bordj El Bahri et Bordj El Kiffan», cette vaste campagne a vu la mobilisation de près de «500 agents de nettoyage, des moyens et équipements de ramassage des déchets et de 60 camions pour faciliter l’opération de collecte, tri et transport des déchets vers les centres d’enfouissement technique (CET)», a-t-elle précisé.

L’opération, à laquelle prennent part les acteurs de la société civile, les bénévoles et les agents des communes concernées, ainsi que des établissements de nettoyage, vise à «sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver l’environnement, et ce en évitant le jet anarchique des déchets et en éradiquant les points noirs au niveau des différents quartiers des communes».

Mme Hadj Sadouk a enfin rappelé que cette campagne «a été lancée en janvier dernier au niveau de la circonscription administrative de Dar El Beida, et a touché plusieurs communes, laquelle se poursuivra tous les samedis tout au long de l’année».