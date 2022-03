<span style='text-decoration: underline;'>SC Ain Defla 1 - USM Bel Abbés 5</span>:<br><span style='color:red;'>Une lueur d’espoir pour la Mekerra</span>

Ce match d’Ain Defla devait être gagné coûte que coûte par les gars de la Mekerra car l’équipe locale a déjà perdu tout espoir de maintien contrairement aux Belabbésiens qui ont une petite chance de sauver leur place en deuxième division.

Cette large victoire de cinq buts à un face à l’équipe réserve du SCAD permet donc aux camarades du portier Maâchou d’espérer mieux même si leur mission est difficile. L’USMBA reste toujours à la 14ème place au classement général mais augmente son capital à 16 points, à cinq longueurs de retard sur le premier reléguable, le SKAF. Samedi prochain, l’Union reçoit un dur morceau, le MC Saida qui occupe une réconfortable sixième position.

B. Didéne

LWF de Sidi Bel Abbés : Division Honneur, mise à jour de la 14ème journée

Sidi Dahou cartonne et attend le verdict

Qui est vraiment le champion du groupe de la division honneur ?

A priori, la ligue de football de la wilaya de Sidi Bel Abbés octroi le titre du champion au CR Bel Abbés. Le CRBA et la JSSD ont terminé co-leaders du groupe B avec un total de 29 points chacun. Ils ont été départagés par l’application de l’Article 69-Classement- Alinéa (A) du Règlement des Championnats de Football Amateur. CRBA prend 4 pts et le JSSD 1 point (Match Aller : JSSD 1- CRBA 1 et – match retour : CRBA 1- JSSD 0. Notons que Sidi Dahou a infligé une sévère correction au CRB Chetoune en l’emportant sur le score de sept à zéro.

