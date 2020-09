<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Defla</span>:<br><span style='color:red;'>Une mineure kidnappée à Ben Allel libérée</span>

Les éléments de la Gendarmerie nationale de Aïn Defla ont réussi vendredi dernier à libérer une mineure (16 ans) kidnappée récemment par une bande de malfaiteurs dans la région de Ben Allel (25 km au nord-est du chef-lieu de wilaya), a-t-on appris de la responsable de la Cellule de communication et des relations publiques du Groupement local de ce corps de sécurité.

La jeune fille, qui se trouvait à bord d’une voiture en compagnie de trois individus, a été libérée par les éléments de la Gendarmerie nationale de Sidi Lakhdar au niveau du barrage dressé au courant de l’après-midi de la même journée à la sortie nord de Ben Allel, a précisé à la presse le capitaine Naïma Louli à l’issue d’une opération inopinée de lutte contre la criminalité lancée samedi en soirée dans les régions de Khémis Miliana et Boumedfaâ. A peine eurent-ils mis en place leur point de contrôle que les gendarmes ont été surpris par un véhicule (à bord duquel se trouvait quatre personnes) roulant à vive allure, dont le conducteur a refusé de s’arrêter en dépit de la demande qui lui a été faite, a-t-on fait savoir. Empruntant une piste menant vers les hauteurs de Sidi Medjahed, le conducteur a fini par abandonner son véhicule au milieu de la forêt, prenant la poudre d’escampette lui et ses acolytes, a-t-on détaillé, signalant que la mineure a été libérée. Après avoir encerclé la région durant de longues heures, les gendarmes ont réussi, après d’intenses recherches, à arrêter, en fin de la même journée, le conducteur du véhicule, a-t-on fait savoir, faisant état de l’arrestation, le lendemain (samedi) d’un deuxième présumé coupable.

Signalant que l’enquête sur cette affaire suit son cours au niveau du tribunal de Miliana, le même officier a fait état d’intenses recherches pour retrouver le troisième élément de la bande actuellement en fuite. Au cours de l’opération inopinée de lutte contre la criminalité lancée samedi en soirée dans les régions de Khémis Miliana et Boumedfaâ, les gendarmes ont ciblé divers points réputés être le fief de la dépravation et de la criminalité.

L’opération, qui s’inscrit dans le cadre du programme tracé par le Commandement de la Gendarmerie nationale visant à préserver la tranquillité et la quiétude du citoyen, en s’investissant constamment dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, a notamment permis l’arrestation de plusieurs personnes (en possession d’armes blanches) s’adonnant à la consommation de l’alcool et du kif traité, a-t-on constaté. Des points de contrôles fixes ont été également déployés sur les voies principales et secondaires par les éléments de ce corps de sécurité au cours de cette opération ayant pris fin vers 23 heures de la même soirée. L’accent a été mis sur la nécessité, pour les citoyens, de contacter le numéro vert (10-55) ou de prendre attache avec le site électronique PPGN.MDN.DZ pour signaler tout comportement à même de porter atteinte à leur quiétude, a-t-on insisté.