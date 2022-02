<span style='text-decoration: underline;'>Décès de Zouba</span>:<br><span style='color:red;'>Une minute de silence sera observée sur tous les stades d’Algérie</span>

Une minute de silence en hommage à la mémoire de l’ancien joueur de l’équipe du FLN Abdelhamid Zouba, décédé mercredi soir, sera observée sur tous les stades d’Algérie ce week-end, a annoncé la Fédération algérienne de football(FAF) jeudi.

«La FAF invite tous les officiels et toutes les équipes devant prendre part aux journées de championnat de ce week-end, toutes divisions confondues, d’observer une minute de silence avant le coup d’envoi de chaque match, et ce, en hommage à la mémoire de feu Abdelhamid Zouba, ancien joueur international de la glorieuse équipe du FLN et ancien sélectionneur national, ravi aux siens le mercredi 2 février 2022», indique un communique de l’instance fédérale publié sur son site officiel. Pour rappel, la 17e journée du championnat de Ligue 1 et la 16e de Ligue 2 se dérouleront samedi prochain