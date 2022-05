<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Une moto s’encastre dans un poteau du tramway et fait deux morts</span>

Une moto s’encastre dans un poteau du tramway et fait deux morts

Deux jeunes sont morts dans la nuit de vendredi à samedi suite à un tragique accident sur la voie ferrée du tracé du tramway de Sidi Bel Abbés.

Les deux victimes roulaient sur une moto vers minuit sur la voie du tramway et percutent un poteau électrique. Le choc fut si violent que la moto s’est déchiquetée et les deux victimes étaient gravement blessées, donnant un spectacle tragique qui a choqué les riverains. Évacués vers les urgences dans un état critique, les deux jeunes ont rendu l’âme quelques instants plus tard.

M.Bekkar