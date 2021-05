<span style='text-decoration: underline;'>Valorisation du carton </span>:<br><span style='color:red;'>Une moyenne de 3,5 tonnes collectées quotidiennement</span>

La campagne de collecte de carton menée à Oran est «très fructueuse», avec une moyenne de 3,5 tonnes collectées quotidiennement, a-t-on appris lundi de ses initiateurs.

Lancée récemment par la direction locale de l’Environnement, en partenariat avec l’entreprise de gestion des Centres d’enfouissement technique (EPIC CET Oran), la campagne vise à dégager les amas de carton visibles sur les boulevards et quartiers commerçants, a rappelé le directeur de l’EPIC CET Oran, Rachid Hamnache. Les opérations de collecte mobilisent plusieurs ben-tasseuses de l’EPIC CET Oran, qui sillonnent les boulevards pour ramasser le carton, dans une démarche à la fois écologique et économique, a expliqué M. Hamnache, ajoutant que le carton collecté se vend à des entreprises activant dans le domaine de la valorisation de cette matière. Il a rappelé à cet effet qu’un nouveau centre de tri sélectif est en cours de réalisation au niveau du quartier Akid Lotfi. Ce centre, troisième du genre dans la wilaya (en plus de celui de M’dina J’dida et d’Arzew), sera principalement destiné à la collecte du carton, mais sera également ouvert à l’apport volontaire de tout types de déchets recyclables. Pour une optimisation de l’opération, M. Hamnache a appelé les commerçants du groupement d’Oran à poser les cartons dans un endroit sec et visible, pour pouvoir le ramasser aisément et dans un bon état. «Le carton mouillé ou souillé perd sa valeur», a-t-il souligné.