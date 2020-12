<span style='text-decoration: underline;'>Disponibilité de médicaments en rupture de stock </span>:<br><span style='color:red;'>Une nette amélioration annoncée pour fin janvier</span>

Alors que les débats sur la pénurie de médicaments en Algérie ont atteint leur apogée depuis l’avènement de la pandémie du coronavirus dans le pays, le directeur général de l’Agence nationale du médicament (ANM), rassure quant à la prise en charge de ce problème à la fin du mois de janvier 2021.

Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, Kamel Mansouri, a promis une nette amélioration qui aura lieu à la fin du mois prochain, concernant la disponibilité des médicaments en rupture d’approvisionnement au niveau du marché national.

Contrairement aux estimations de quelques syndicats qui ont avancé le chiffre de plus de 300 médicaments qui seraient touchés par la pénurie, M. Mansouri n’est pas de cet avis.

Il a affirmé que la rupture de stock a touché près de 100 médicaments sur le marché local, annonçant à cette occasion la prise en charge de ce problème par les différentes autorités compétentes concernées par ce dossier. «Toutes les mesures ont été prises par le ministère de l’Industrie pharmaceutique pour améliorer le fonctionnement du marché et assurer la disponibilité de l’ensemble des produits pharmaceutiques», a-t-il déclaré sur la chaîne III.

Le responsable est interrogé ensuite sur les raisons derrière cette situation qui remonte à plusieurs années. À ce propos, M. Mansouri a ainsi évoqué l’importation perturbée par la pandémie due au coronavirus qui est à l’origine de la pénurie de certains médicaments.

«La crise du Covid-19 a causé une perturbation dans l’importation des matières premières ainsi que le retard accumulé dans l’exécution de certains programmes d’importation des médicaments», a-t-il fait savoir.

S’agissant des solutions qui peuvent amener à régler définitivement ce problème qui met en danger la vie des patients notamment les malades atteints de pathologique chronique, M. Mansouri annonce trois dispositions qui seront mises en place durant le mois de janvier prochain. Il s’agit, selon lui, comme première mesure, la mise en place en janvier prochain d’un observatoire réunissant tous les acteurs liés au secteur de médicaments (fabricants, distributeurs et officines) et ce afin de réguler le marché du médicament.

La deuxième disposition consiste en la réactivation du Comité économique dont la mission exclusive est de fixer le prix du médicament et qui pourra encourager la production des médicaments ou des molécules dont le marché algérien en aura besoin.

S’agissant de la troisième disposition, un Comité d’experts cliniciens sera mis en place prochainement dont la mission est de mettre sur pied «une liste de médicaments essentiels» à fortes valeurs thérapeutiques, à l’instar des médicaments liés à l’oncologie.

Expliquant ce que veut dire par «les médicaments essentiels», M. Mansouri a indiqué que ces derniers sont des traitements nécessaires pour la maladie et non des vitamines ou des additifs, ajoutant que les traitements innovants ne seront pas écartés de cette liste malgré leur cherté.

Concernant le dossier des médicaments périmés qui constituent aussi un grave risque pour la santé des citoyens, le responsable a indiqué à propos de la gestion de ce dossier que tout importateur doit avoir une clause dans son contrat stipulant que les médicaments périmés doivent être restitués.

M. Mansouri a enfin indiqué qu’»il faut que les programmes d’importation des médicaments soient établis sur des statistiques et de manière rationnelle pour ne pas importer une très grande quantité qui ne peut pas être écoulée sur le marché».

Samir Hamiche