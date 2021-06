<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Une nouvelle colonne mobile pour luter contre les feux de forêts</span>

La wilaya de Sidi Bel Abbès vient de bénéficier d’une nouvelle colonne mobile de lutte contre les feux de forêts et les incendies des récoltes avant-hier jeudi.

Ce nouveau dispositif se résume dans huit camions citernes et neuf autres véhicules dotés de citernes d’eau afin de faire face aux éventuels feux pouvant atteindre les forêts et les récoltes. Selon la direction des forêts de Sidi bel Abbés, ce nouveau lot a été distribué au niveau des forêts de Moksi, Ténira, Sfisef et El Attouche (Tessala). La région sud de la wilaya comprenant les communes de Moulay Slissen, Dhaya, Merine, Télagh et Sidi Ali Benyoub ont aussi bénéficié de cinq véhicules équipés ainsi qu’un renfort humain composé de 64 agents saisonniers.

A signaler que la wilaya de Sidi Bel Abbés renferme plus de 205 mille hectares de végétations dont 1.200 partis en fumés depuis le début de cet été.