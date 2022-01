<span style='text-decoration: underline;'>CHUO</span>:<br><span style='color:red;'>Une nouvelle délégation médicale à Tiaret</span>

Le centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO) continus à honorer sa convention de jumelage avec les différents hôpitaux de la wilaya de Tiaret.

Dans ce cadre, une nouvelle délégation médicale s’est rendue à l’hôpital de Sougueur. Cette délégation est composée de spécialistes en chirurgie thoracique. Elle a été accueillie par le directeur de la santé de la wilaya de Tiaret. Des malades de l’hôpital de Sougueur bénéficieront dans ce cadre d’actes chirurgicaux et des consultations de spécialises. Notons que cette équipe n’est pas la première. Elle a été précédée par plusieurs déplacements d’équipes médicales du CHUO qui ont effectué des centaines d’actes chirurgicaux pour éviter aux malades des déplacements éprouvants vers Oran. Ce jumelage à été bénéfique également en matière de formation médicale au profit des médecins des hôpitaux de Tiaret. La semaine dernière une équipe médicale composée de spécialistes en transfusion sanguine et rééducation fonctionnelle s’est déplacée vers des hôpitaux de la wilaya de Tiaret. Pour rappel, une vingtaine de conventions de jumelage entre des établissements hospitaliers dans le Sud, les Hauts Plateaux et les centres hospitalo-universitaires (CHU) dans le Nord du pays ont été signées le 17 février 2014 à Alger par les directeurs de ces établissements. Il est à signaler que le CHUO a signé une autre convention de jumelage avec l’hôpital de la wilaya d’Adrar. Une décision préconisée et institutionnalisée par le département de la Santé et la Réforme hospitalière dans un cadre de jumelage entre établissements hospitaliers, selon l’axe nord-sud.

Fethi Mohamed