<span style='text-decoration: underline;'>Par le système d’irrigation goutte à goutte dans l’agrumiculture</span>:<br><span style='color:red;'>Une nouvelle méthode de fertilisation à Oran</span>

Le système de fertilisation par l’irrigation goutte à goutte a été introduit, pour la première fois à Oran, dans l’agrumiculture, par la mise en place d’une station de fertilisation permettant d’augmenter la production et d’améliorer le volume du calibrage du produit, afin de l’exporter, a-t-©on appris mardi de l’initiateur, un producteur d’oranges.

Benkhedda Khellil a indiqué que la première station de fertilisation et de fertigation a été installée récemment dans le domaine de la production d’agrumes. Elle fournit des engrais en temps opportun et directement aux racines de l’arbre, à travers le système d’irrigation goutte à goutte.

Le nouveau système plus avantageux que la méthode de fertilisation classique, a été adopté au niveau de l’exploitation agricole «chahid Colonel Lotfi» de Misserghine couvrant une superficie de 11 hectares, spécialisée dans la culture d’oranges «Clémentine».

L’objectif de cette méthode est de développer ce produit, d’augmenter la production et d’améliorer sa qualité et son volume afin de l’exporter, notamment avec l’étiquetage prévu pour ce produit, a-t-il souligné.

La station fournit quotidiennement aux arbres les engrais, à petites doses appropriées et à travers plusieurs étapes de leur croissance, sachant que chaque étape nécessite un engrais spécifique selon le même produit, a-t-on fait savoir, ajoutant que cette méthode diffère de celle classique dans laquelle un type d’engrais est administré en lot et une fois par an sans connaître l’utilité de l’engrais pour la plante.

La technique de fertilisation par le système d’irrigation goutte à goutte vise à exploiter rationnellement ces produits avec un traitement efficace du plant, en plus de fournir de l’eau filtrée, d’autant que les orangers en général nécessitent une quantité importante d’eau douce, a encore souligné ce jeune producteur qui a acquis cette station équipée en matériels. La fertilisation par le système d’irrigation goutte à goutte contribue également à augmenter la production, pour passer au niveau de son exploitation agricole de 250 quintaux (qx) d’oranges Clémentine par hectare à 400 qx, nonobstant le calibrage du produit qui sera de 80 pour cent.

Cette nouvelle méthode de fertilisation permet également de conserver les oranges fraîches durant une bonne période sans les stocker, a-t-on fait savoir. Pour sa part, le président du Conseil interprofessionnel des agrumes d’Oran, Derbal Mohamed Boukroucha a estimé que la fertilisation par le système d’’irrigation goutte à goutte contribue au développement des agrumes, la Clémentine, en particulier, à Misserghine et Boutlélis, réputées pour ce genre de fruits d’hiver qui sont sensibles et dont la culture est difficile.

M.Boukroucha a ajouté que cette opération nécessite le soutien des autorités et l’accompagnement des agriculteurs, d’autant que le Conseil interprofessionnel d’agrumes d’Oran envisage de concrétiser un programme de plantation de 135 ha d’arbres de Clémentine d’Oran.