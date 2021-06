<span style='text-decoration: underline;'>Ecole supérieure de l’air d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une nouvelle spécialité de maîtrise des drones</span>

La formation à l’Ecole supérieure de l’air (ESA) Chahid Tayeb Djebbar à Tafraoui (Oran) sera renforcée par une nouvelle spécialité de maîtrise des avions sans pilote (drones) lors de la prochaine saison de formation (2021-2022), a-t-on appris mercredi du commandant de l’ESA, le général Nemmiche Ahmed.

«Cette spécialité, qui sera lancée à compter de la prochaine saison de formation, est la première du genre en Algérie et sera exclusive à l’ESA de Tafraoui, afin de suivre le progrès de l’aviation dans le monde», a précisé le général Nemmiche lors d’une visite guidée à l’ESA au profit des médias, supervisée par le commandant air de la deuxième région militaire, le général major Douaissia Abdelkrim, en présence du chef de service communication au commandement des Forces aériennes, le colonel Kamel Fekane. Le général major Douaissia a souligné, à l’occasion, que cette manifestation «intervient dans le cadre du plan de communication 2021, approuvé par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), visant à réaliser une communication efficace à même d’oeuvrer à renforcer le lien sacré armée-nation et les relations avec la société civile, à travers les médias».

Cette manifestation vise également à «faire connaître cet important établissement qui a été le creuset de formation d’aviateurs civiles et militaires et son système spécial de formation», a relevé le général major Douaissia. Ces activités, qui visent à faire connaître les structures de l’ANP et à les rapprocher du public, sont devenues une tradition louable chez le ministère de la Défense nationale. Cette visite constitue une occasion propice pour les journalistes afin de connaître de près cette école et ses différentes activités de formation, ainsi que ses différentes structures, ateliers, laboratoires et matériel pédagogique et éducatif, a-t-on indiqué . A cette occasion, le commandant de l’ESA a présenté un exposé sur l’école militaire, notamment sur ses différents services et spécialités de formation dont la licence professionnelle pilote, la licence académique «opérations et navigation aérienne» et la licence académique «sécurité aérienne», d’une durée de 5 années, en plus de formations de pilotes de chasse et de transport, d’ingénieurs et de techniciens en navigation et exploitation. Il a par ailleurs ajouté que l’ESA assure une formation d’aviateurs pour des pays amis.

Les journalistes ont visité aussi les différents laboratoires de l’ESA, spécialisés en physique, en transmissions électroniques et en aérodynamique, ainsi que l’activité des ateliers de maintenance des avions, supervisés par une jeune équipe algérienne et utilisant des pièces de rechange de fabrication algérienne. L’atelier du simulateur de vol virtuel a été aussi visité par les journalistes qui ont assisté à un briefing organisé avant chaque vol d’un appareil et où les différentes conditions sont étudiées, notamment les conditions climatiques et la force du vent.