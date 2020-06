<span style='text-decoration: underline;'>Zerouala (Sidi Bel Abbés)</span>:<br><span style='color:red;'>Une octogénaire décédée et trois blessés dans un accident</span>

Un accident mortel a eu lieu en fin d’après-midi d’avant-hier samedi sur le chemin de wilaya 37 reliant les communes de Sidi Brahim et Zerouala.

Il s’agit d’une collision entre deux voitures, une Peugeot 206 et une Scoda. Le bilan est lourd puisqu’on déplore la mort d’une femme de 80 ans et le chauffeur de 67 ans est gravement blessé, tous deux occupaient la 206, alors que les passagers de la Scoda, un homme et un enfant, présentent des blessures légères, rapporte la protection civile d’Ain El Berd qui est intervenu sur le lieu de cet accident, avec un camion de secours et deux ambulances. A noter que cet axe routier, le CW 37 qui relit la

RN 7 vers la RN 13, est d’une vitesse limitées à 80 km/H, une véritable menace car les conducteurs roulent souvent à plus de cent kilomètres à l’heure.

M.Bekkar