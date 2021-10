<span style='text-decoration: underline;'>Pomme de terre</span>:<br><span style='color:red;'>Une opération de déstockage lancée pour stabiliser le marché</span>

Après plusieurs semaines de crise, le ministère de l’Agriculture et du développement rural a lancé, jeudi, une opération de déstockage de la pomme de terre pour stabiliser l’approvisionnement du marché.

«L e ministère de l’Agriculture et du développement rural, à travers l’Office national interprofessionnel des Légumes et Viandes (ONILEV), a procédé jeudi 7 octobre au déstockage de la pomme de terre stockée dans le cadre du Système de régulation des produits agricoles de large consommation, et ce, dans le cadre de la régulation du marché pendant la période de soudure», a précisé le ministère dans un communiqué. Après avoir dépassé les 100 dinars/kilo, les autorités ont décidé d’intervenir et faire face à cette situation dramatique touchant le pouvoir d’achat des citoyens. Ainsi, la première opération de déstockage s’est effectuée au niveau de la wilaya de Mila et se poursuivra au fur et à mesure pour toucher d’autres wilayas afin d’alimenter les marchés de gros, précise encore le ministère. Outre la préservation des revenus des producteurs, ce système a pour objectif de stabiliser l’approvisionnement du marché de ces produits, a-t-il assuré. Mais, souligne-t-on, le déstockage des produits agricoles de large consommation comme la pomme de terre, l’ail, l’oignon, «obéit à des conditions techniques».

Concernant la pomme de terre, explique le ministère, l’opération de déstockage est effectuée pendant la période allant de la mi-octobre à la mi-novembre (période de soudure) lorsque la récolte de la pomme de terre fraîche commence à diminuer sur les parcelles, afin d’assurer l’approvisionnement régulier du marché. L’entrée sur le marché de la pomme de terre d’arrière saison débutera fin novembre et se poursuivra jusqu’au mois d’avril, souligne la même source.

A propos de cette flambée non justifiée, les différents acteurs de la filiale se rejettent les accusations. Pour les marchands, cette hausse est due essentiellement à des facteurs multiples, notamment la sécheresse, la multiplication des intermédiaires et des spéculateurs. Ces derniers sont les plus visés. D’ailleurs, suite à plusieurs descentes ciblant des chambres froides, des quantités importantes de pomme de terre ont été découvertes. La dernière descente de l’entreprise publique économique Magasins généraux de Skikda SPA qui a été effectuée par les agents de contrôle de l’Inspection territoriale du commerce de Aïn Mlila, en étroite coordination avec les éléments de la compagnie territoriale de la Gendarmerie nationale de la même ville, selon le chargé de communication des services du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi, s’est soldée par la découverte d’un stock de pas moins de 12 000 quintaux (1 200 tonnes) de pommes de terre saisonnières.

Noreddine Oumessaoud