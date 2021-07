<span style='text-decoration: underline;'>Remontée des eaux</span>:<br><span style='color:red;'>Une opération pour le renforcement des immeubles au centre d’Oran</span>

Les travaux pour le renforcement des fondations de deux

immeubles 16 et 18 de la rue Khemisti, au centre ville d’Oran, corrodés par la remontée des eaux souterraines, seront lancés dans un délais maximal d’un mois, a indiqué à l’APS le directeur local des ressources en eau, Moussa Labgaa. Les deux immeubles, qui menaçaient ruine, à cause de la corrosion de leurs fondations, envahis par les eaux de Oued Rouina, qui circule sous le centre ville d’Oran, seront ainsi renforcés, grâce à un projet financé par le Fond national de l’eau (FNE), précise le même responsable.

Le projet consiste à renforcer les fondations des deux immeubles, et surtout la réalisation d’un forage horizontal, pour drainer l’eau vers un réseau d’évacuation et l’empêcher de s’accumuler, souligne encore M. Labgaa. Ce projet sera financé à hauteur de 60 millions de dinars, et permettra de régler «une bonne fois pour toute» ce problème de l’accumulation des eaux de Oued Rouina au centre ville d’Oran, dit-il, ajoutant que le forage horizontal permettra d’évacuer l’eau vers la mer.

La direction locale des ressources en eau a déjà lancé l’appel d’offre, et les travaux ne tarderont pas à être lancés. La même direction procède régulièrement, en partenariat avec la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) à vider les caves des deux immeubles, de l’eau qui s’accumule jusqu’à 4 mètres, suite aux précipitations pluviales notamment.