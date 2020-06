L’Afrique, un continent trop longtemps oublié et trop longtemps exploité, tente de sortir de sa longue nuit qui en fait, aujourd’hui, la région la moins développée du monde. Mais il ne faut pas croire que ce n’est là que la faute des Africains qui n’auraient pas su prendre leur destin en main ou qui auraient failli à prendre le bon train au bon moment. Non, les pays de ce continent ont été privés de souverainetés et de décisions pendant des siècles par l’occident et ses sombres années de colonialisme.

Ce même occident qui crie, à tue-tête aujourd’hui, qu’il n’a pas vocation à accueillir toutes les misères du monde en parlant de ces flux de migrants qui viennent échouer sur ses côtes. Pire encore, certains leaders de ces pays n’ont pas froid aux yeux, et toute honte bue, osent encore parler de l’œuvre civilisationnelle du colonialisme, comme pour se dédouaner du triste sort dans lequel ils ont plongé des millions d’êtres humains privés des choses les plus essentielles de la vie.

Les Africains las des hypocrisies et des voltes face de ces occidentaux se tournent aujourd’hui vers la puissance du moment et de demain qu’est la Chine. Le dernier sommet en date vient confirmer cette tendance, après d’autres sommets Chine-Afrique qui ont scellé cette nouvelle alliance.

Mais il ne faut pas se tromper, les Chinois ne sont pas des enfants de chœurs. Ce sont des négociateurs redoutables et qui, eux aussi, savent mettre en avant leurs intérêts. Mais à la différence des autres, la Chine respecte l’Afrique et les Africains. Surtout c’est une puissance qui n’a aucune culpabilité dans le sort qui a été réservé à ce continent par les puissances coloniales. La Chine a les mains propres et vient en partenaire sincère sans aucune idée de suprématie, mais simplement avec des intentions de faire des affaires pour son intérêt et ceux de ses interlocuteurs. Avec peut être ce petit plus que Pékin, comme sur le plan sanitaire et les vaccins, a toujours pensé à faire bénéficier l’Afrique de toute invention nouvelle.

De petites choses et de grandes choses qui mettent la Chine dans le meilleur couloir dans un continent qui n’est appelé qu’à une seule chose, connaitre le plus de croissance dans les années à venir, car en Afrique tout est à faire, contrairement au vieux monde industriel qui est presque arrivé au bout de son développement. Et cela, les Chinois l’ont bien saisi et comptent bien en profiter sur ces terres de grandes richesses où tous les métaux et les gisements sont encore à exploiter.

Par Abdelmadjid Blidi