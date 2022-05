<span style='text-decoration: underline;'>Tournoi de football féminin-U15</span>:<br><span style='color:red;'>Une organisation parfaite du club «Jaouharet» Canastel</span>

Le tournoi de football dames- U15 a connu un succès des plus probants. Les quatre équipes participantes ont été satisfaites du déroulement de ce tournoi qui s’est joué ce samedi au stade de Benyoucef Freha (Saint-Eugène). L’organisation de ce tournoi a été confiée au club de Jaouharet Canastel que dirige Madame Berkani Lynda.

Quatre équipes étaient présenteS dont : Affak Relizane , Jaouaharet Canastel et Intissar . L’organisation a été parfaite, on a constaté la présence du service d’ordre , de la Protection Civile, sans oublier la présence d’arbitres femmes , la presse était également en nombre . Tout s’est déroulé en un mini championnat non stop . Les joueuses de Relizane ont confirmée leur expérience dans ce tournoi où ils ont gagné les trois matchs du tournoi en remportant ce challenge régional inscrit dans le calendrier de la FAF et dont un représentant était présent. La responsable de ce tournoi a été satisfaite du déroulement et a été félicitée par tous les participants. Madame Berkani Lynda et son staff ont tout fait pour la réussite de ce tournoi.

Adda