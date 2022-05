<span style='text-decoration: underline;'>Prévue le 1er juin à hauteur de la plage Les Dunes, près de Cap Falcon</span>:<br><span style='color:red;'>Une ouverture de la saison estivale dans une conjoncture particulière</span>

C’est dans une conjoncture particulière que sera donné, demain mercredi 1er juin, le coup de starter de l’ouverture officielle de la saison estivale, à partir de la plage Les Dunes, à mi-chemin du village côtier de Cap Falcon.

Selon le chef de daïra d’Aïn El Turck « toutes les dispositions ont été prises pour offrir un agréable cadre de séjour aux millions d’estivants, qui convergeront cet été vers cette contrée, réputée pour ses prestigieuses plages. Nous avons aussi redoublé d’efforts pour contribuer à la réussite des jeux méditerranéens, dont une partie, notamment les sports nautiques, se dérouleront large des plages de cette contrée, plus précisément le site des Andalouses».

En effet, pour cette période estivale, qui coïncide à quelques semaines près, avec l’entame du grand événement des jeux méditerranéens, dont cette daïra a été désignée comme zone d’appui, les bouchées doubles ont été mises par les autorités locales pour être au diapason le jour « J » et suscité la satisfaction. Il faut dire qu’une opération de grande envergure d’aménagement, de réhabilitation et d’embellissement, actuellement en cours, a ciblé ces dernières semaines plusieurs zones de cette partie de la wilaya d’Oran, qui végétaient dans la désuétude et ce, avec le principal objectif de l’amélioration du cadre de vie et environnemental ainsi que celui du séjour pour les vacanciers. Cette louable et inédite action a suscité le ravissement des adeptes du beau et du bien-être.

« Notre cadre environnemental retrouve peu à peu son lustre original d’antan, qui a été ruiné par l’incivilité et sa fratrie. Nous saluons les efforts consentis pour redorer son blason », ont fait remarquer à ce propos des riverains de la localité de Bouisseville où un petit jardin situé juste en face du bureau de poste, longtemps convoité par des spéculateurs du foncier et qui sombrait dans une criarde impécuniosité des plus répugnantes depuis deux décennies, a été, notons-le, complètement réhabilité, une année auparavant, par des bénévoles et ce, grâce à des dons d’âmes charitables. Cette rare action de volontariat a été saluée, mais sans pour autant, fort malheureusement, faire beaucoup d’émules, d’où la descente aux enfers de certains espaces de détente et d’aires de jeux pour enfants, nichés dans certaines zones, comme à titre d’exemple celui, qui est répertorié dans cette même localité, longeant partiellement la route nationale, non loin du siège de l’unité de la protection civile, ayant été réduit en peau de chagrin avec le temps et fait actuellement office de lieu de beuverie pour des marginaux à la mine patibulaire, au grand dam des familles notamment les enfants. « Nous espérons grandement qu’à cette occasion de réhabilitation, ce lieu de détente soit ciblé par une opération de restauration.

Des scènes répréhensibles, sordidement haussées par la présence de groupe d’individus au louche acabit, biaisent actuellement l’atmosphère de ce petit espace, censé être de convergence pour les familles et ses abords immédiats », ont regretté avec une pointe d’amertume des habitants et des commerçants des alentours du lieu en question. Toujours est-il qu’on apprend auprès de nos sources, que l’opération , qui poursuit son cours, ciblera au fur et à mesure d’autres espaces et d’autres zones essaimées à travers cette contrée, qui ont été vandalisés par l’incivilité.

Rachid Boutlélis