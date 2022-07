<span style='text-decoration: underline;'>LES JEUX MÉDITERRANÉENS</span>:<br><span style='color:red;'>Une pépinière pour l’emploi</span>

Les jeux méditerranéens d’Oran ne sont pas unique ment des compétitions et des matchs dans les différentes disciplines. Mais ce rendez-vous sportif important à Oran est derrière également la création de centaines de postes d’emploi, certes provisoires, mais ces jeux apporte également une bouffée d’oxygène pour de nombreuses familles.

Par exemple, les agents d’entretien, ces hommes et femmes qui travaillent sans relâche toute la journée pour assurer l’hygiène dans les infrastructures sportives, après chaque match, ils sont aperçus sur les gradins pour nettoyer et apporter assistance aux athlètes. «j’ai été recruté par une entreprise d’entretien pour assurer le nettoyage ici, nous sommes une dizaine de pères et mères de famille qui travaillent ici, certes c’est pour une dizaine de jours, mais c’est un revenu pour nous, comme nous étions au chômage auparavant, à vous d’imaginer le nombre des agents d’entretien dans le village medeteranien et d’autres structures, ces jeux méditerranéens, ce n’est pas que du sport », dira un agent d’entretien rencontré au complexe de tennis Habib Khelil. Cet événement sportif d’Oran est aussi une opportunité pour les chauffeurs de bus et de véhicules ainsi que pour les artisans de travailler durant cette période que ce soit pour le transport des athlètes ou lors des expositions notamment au village méditerranéen.

Fethi Mohamed