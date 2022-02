<span style='text-decoration: underline;'>Tourisme</span>:<br><span style='color:red;'>Une plate-forme numérique bientôt lancée à Oran</span>

La Direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Oran s’apprête à lancer une plate-forme numérique pour promouvoir les sites et les circuits touristiques de la ville, dans le cadre des préparatifs des JM2022. Selon le directeur local du tourisme Kaim Bellabes, les informations nécessaires sont en cours d’être injectées dans cette nouvelle plate-forme numérique.

Elle sera un moyen de promotion du potentiel touristique de la deuxième ville du pays et sera ouverte à tous les citoyens et les visiteurs de la ville.

Cette mesure entre dans le cadre du plan de numérisation lancé par le secteur, comme les différentes demandes et agréments se font par voie électronique, afin d’éviter aux citoyens des déplacements vers le siège de la direction du tourisme. Le directeur du tourisme a expliqué également que le secteur vise le développement du tourisme sportif à Oran. Comme dans le cadre des préparatifs des jeux , Oran va réceptionner un nombre important d’infrastructures sportives, ce qui sera une opportunité pour les sportifs afin de se préparer dans ces structures qui disposent des différents équipements nécessaires. Il est à rappeler que la wilaya d’Oran se dotera d’une vingtaine de nouveaux établissements hôteliers d’ici le mois de juin prochain.

Ces hôtels sont répartis entre les différentes communes de la wilaya à l’instar d’Oran, Bir El Djir, Senia, Ain El Turc et Mers El Hadjadj.

Cela qui permettra une capacité d’accueil supplémentaire de 2300 lits qui viendront s’ajouter à la capacité actuelle de plus de 18000 lits. Tout cela pour faire d’Oran la ville qui dispose du plus important nombre de lits au niveau national.

Ces dernières années, la capitale de l’ouest a enregistré une grande amélioration en matière d’investissement touristique avec la réalisation de plus 173 hôtels.

L’amélioration des services et l’accueil au niveau des établissements hôteliers dans le cadre de la promotion de l’image d’Oran reste également parmi les grands défis du secteur du tourisme à Oran. La stratégie du secteur vise la présence d’au moins 4 hôtels dans chaque commune, il existe actuellement des d’établissements hôteliers dans plus de 20 communes, notamment Gdyel, Mers El Hadjadj, El Kerma, Es-Sénia et Bir El Djir.

Il est à rappeler que 9 nouveaux hôtels sont entrés en service en 2012 à Oran. A El Bahia, il existe depuis 2019, un circuit touristique par bus. Il assure le tour des monuments touristiques et historiques de la ville pour faire connaître toute l’histoire et le potentiel touristique de la capitale de l’ouest aux touristes et aux visiteurs. Le bus sillonne des sites notamment la place du 1er novembre, les bains turcs, mosquée du Pacha et le fort Santa Cruz. Un guide touristique accompagne également les passagers du bus et leur explique l’histoire des différents sites visités.

Fethi Mohamed