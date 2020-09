Une rentrée culturelle ! Voilà une initiative qui mérite tous les encouragements et qui est à saluer comme il se doit en ces temps où la culture et la tolérance cèdent le pas face à la laideur et à la régression.

L’idée met vraiment du baume au coeur et replace cet important pan de la vie de la nation au centre des intérêts et à l’endroit qui devait être toujours le sien.

Il ne s’agit donc pas que de relancer le secteur, mais de replacer la culture comme une activité centrale et primordiale dans le développement général du pays. C’est aussi et surtout une reconnaissance indispensable pour toutes les femmes et tous les hommes de la culture, qui ont dû batailler depuis de longues années pour cette reconnaissance, eux qui n’avaient même pas de statut. Une hogra, il faut bien le dire, qui n’avait pas droit d’exister, et qui n’honorait en rien une grande nation comme l’Algérie qui a enfanté de grands noms tel Mohamed Dib, Mouloud Feraoune,Idir, el Anka, Alloula ou d’autres géants encore qui n’ont rien à envier aux monstres de la culture dans le monde.

Des événements de cette nature, avec cette rentrée culturelle officielle, c’est le signe que les choses sont réellement en train de changer dans notre pays. Le changement dans cette nouvelle Algérie ne doit pas se limiter qu’aux seuls plans économique et politique, mais à tous les secteurs qui font vivre la nation. L’art et sa beauté ont largement leur place dans cette Algérie qui se dessine des entrailles du merveilleux mouvement populaire qu’a connu notre pays un certain 22 février 2019.

Là où la culture avance, les idées rétrogrades reculent, l’obscurantisme perd du terrain, et là où elle s’implante les ténèbres sont balayées par la lumière. C’est aussi, peut être là, la moindre des reconnaissances et le moindre hommage que l’on pourrait rendre à deux grands messieurs qui viennent de nous quitter ces derniers jours, à savoir Abdelmadjid Merdaci et Hamdi Benani, et à travers eux tous les grands de notre culture qui nous ont quittés après avoir sacrifié toute leur vie pour la culture, chacun dans son domaine: en musique, cinéma, peinture, théâtre et autres.

Une semaine pour marquer la rentrée culturelle est une initiative qui ne peut être que bénie, et qui reste à défendre et à imposer comme une tradition qui doit s’installer dans le temps.

Par Abdelmadjid Blidi