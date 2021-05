<span style='text-decoration: underline;'>Ouargla et Touggourt</span>:<br><span style='color:red;'>Une prévision de moisson de près de 103.000 qx de céréales</span>

Ouargla et Touggourt

Ouargla et Touggourt : Une prévision de moisson de près de 103.000 qx de céréales

Une récolte de 102.960 quintaux de céréales est attendue dans les wilayas d’Ouargla et Touggourt, au titre de la campagne moisson-battage de la saison agricole 2020-2021, lancée dimanche dans la région, selon la direction des services agricoles (DSA).

Ces prévisions tablent sur une production, fruit des efforts de 77 céréaliculteurs, de 63.440 qx de blé dur, 26.280 qx de blé tendre, 11.640 qx d’orge, 1.600 qx de triticale, variété cultivée pour la première fois dans la région. Cette récolte est attendue sur une superficie ensemencée de l’ordre de 2.784 ha, dont 1.070 ha pour la production de semences, a-t-on fait savoir. La daïra de N’goussa se place cette saison, en termes de superficies, en tête des régions céréalières avec une superficie emblavée de 1.020 ha, suivie de Hassi-Messaoud (990 ha), Sidi-Khouiled (511 ha), Ouargla (159 ha), alors que les régions de Touggourt et El-Hedjira totalisent une surface ensemencée de 104 ha, a détaillé la même source. Selon les services agricoles, la majeure partie de la surface céréalière a été ensemencée en blé dur, soit 1.586 ha, suivie du blé tendre (657 ha), l’orge (416 ha), l’avoine (85 ha), et le triticale (40 ha). Lancée par les autorités de la wilaya d’Ouargla au niveau du périmètre agricole «Khedraya» dans la daïra de N’goussa, cette campagne moisson-battage a nécessité la mobilisation de 20 moissonneuses-batteuses, 50 camions de transport, dix (10) tracteurs et 15 botteleuses.