<span style='text-decoration: underline;'>Hand / MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une prime de 2 millions DA pour les joueurs après leur accession en Excellence</span>

Le MC Oran retrouve l’Excellence algérienne de handball en profitant de l’annulation des play-offs, ce qui a permis à ses joueurs d’être récompensés par une prime de 2 millions de dinars, a-t-on appris mercredi de l’entraîneur de cette formation.

La direction du club sportif amateur du MCO, que préside Chamseddine Bensenouci, a réservé cette prime à ses protégés pour «les récompenser après les efforts déployés tout au long de l’exercice passé», a déclaré à l’APS Sid Ahmed Tab, qui a réussi son pari de ramener les «Hamraoua» en élite. Auteur d’un parcours de premier ordre lors de l’exercice 2019-2020 qui n’était pas allé à son terme à cause de la propagation du coronavirus, le MCO devait disputer les play-offs avec comme enjeu deux billets donnant accès au premier palier. Cet «examen» a finalement été annulé, ouvrant la voie aux premiers de chaque groupe et à leurs dauphins en Nationale 1 d’être promus parmi l’élite. Une décision saluée par le coach de la formation phare de la capitale de l’Ouest, estimant qu’il était très difficile pour les clubs concernés par les play-offs de disputer un tournoi aussi décisif après plus d’une année d’arrêt. Jadis fierté de la petite balle algérienne, le MCO a connu une longue traversée du désert, marquée notamment par sa relégation au deuxième palier il y a de cela trois années, rappelle-t-on. Les protégés de Sid Ahmed Tab devront patienter jusqu’à la fin de cette semaine pour être fixés sur le nouveau système de compétition de l’Excellence en vue de la saison prochaine. Ledit système sera dévoilé à l’issue de la réunion du bureau exécutif de la Fédération algérienne de la discipline prévue pour jeudi, a fait savoir le président de cette instance, Habib Labane, en marge de la signature, mardi à Oran, de la convention confiant à l’ES Arzew l’organisation du championnat arabe des clubs champions en mars 2022.