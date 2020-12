<span style='text-decoration: underline;'>EDUCATION NATIONALE </span>:<br><span style='color:red;'>Une prime sera octroyée au personnel touché par la Covid-19</span>

Les professionnels du secteur de l’Education nationale contaminés par le coronavirus bénéficieront d’une prime Covid19 d’une valeur de 50 000 Da.

Cette disposition en guise de solidarité au profit du personnel de l’Education touché par la Covid-19, qui vise à réduire les frais des soins, est décidée par la Commission Nationale des œuvres Sociales des Travailleurs de l’Education (CNOSTE). Dans une déclaration à l’agence APS, le président de la CNOSTE, Mustapha Benouis, a indiqué qu’il «a été décidé d’octroyer des aides au profit du personnel du secteur de l’Education au niveau national pour les cas dont l’état de santé est jugé critique, lesquelles s’inscrivent dans le cadre de la solidarité avec les fonctionnaires en cette conjoncture exceptionnelle et ce, à travers l’institution d’une prime de risque, ou prime Covid-19, estimée à 50.000 DA au profit des enseignants et des fonctionnaires testés positifs».

Les concernés dont la prime sera versée sur leurs comptes sont invités à se rapprocher de la CNOSTE ou des commissions de wilayas pour le dépôt d’un dossier médical avant de pouvoir bénéficier de cette disposition. Une autre disposition de solidarité a été également décidée au profit des professionnels de la santé et qui concerne les dépistages de la Covid-19. En effet, 50% des frais liés aux tests Covid-19, notamment le test PCR ou scanner seront pris en charge, indique M. Benouis qui fait savoir qu’une convention a été signée par la CNOSTE avec plusieurs laboratoires et cliniques privés au niveau national pour l’indemnisation des fonctionnaires atteints du nouveau coronavirus. Détaillant cette mesure, le responsable a expliqué que «Si le test est effectué dans l’un des laboratoires conventionnés, ce taux (50%) est prélevé directement et le concerné devra payer les 50% restants, à la condition d’être titulaire d’une carte de prise en charge».

M. Benouis assure que l’indemnisation de 50% «demeure maintenue», même lorsque le patient effectue les analyses au niveau d’un laboratoire ou une clinique non conventionnée, signalant, toutefois que, le versement de ce montant sur le compte de la personne concernée ne se fera pas toute de suite mais elle prendra du temps. Le responsable a signalé aussi la prise en charge les œuvres sociales «importantes» dont bénéficient le personnel du secteur, les retraités et les familles.

«Il s’agit de la pension d’orphelin qui est une pension annuelle comprenant les primes de scolarité, de l’Aid ElFitr et de l’Aid El-Adha qui sont accordées en une seule fois. Elle s’élève à 9000 Da dans le cas où l’un des parents relève du secteur et à 12000 Da si les deux parents relèvent du secteur. Il s’agit également d’autres allocations et primes notamment de décès et de veuvage», précise M Benouis. Le président de la CNOSTE a indiqué, dans un registre, que 15.000 dossiers de prime de départ ont été recensés au niveau national dont les titulaires bénéficieront de cette prime d’ici la fin de l’année en cours (31 décembre 2020).

L’importance des «prêts sociaux» accordés par le Comité au personnel du secteur ayant pour motif le mariage et l’achat ou la construction de logements, ainsi que le prêt exceptionnel, relevant que ce dernier était «gelé» depuis 2015, a été soulignée par M. Benouis. Il est à rappeler enfin que le ministère de l’Education nationale avait élargi l’accès à la prise en charge des différentes demandes des œuvres sociales pour le personnel du secteur, de manière à contribuer à l’amélioration de leur pouvoir d’achat conformément aux exigences légales en vigueur.

Samir Hamiche