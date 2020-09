Une priorité: Assainir les rangs du mouvement associatif

Il y a quelques semaines, la décision prise par le gouvernement visant à réduire à 10 jours le délai de l’étude et de l’octroi d’un agrément à une association locale, via son traitement par internet, a abouti à la création en moins d’un mois de 2635 associations et comités de quartiers. Sur le territoire de la Wilaya d’Oran, même si les données officielles ne sont pas communiquées, on estime que près de 160 nouvelles associations auraient vu le jour ici et là. Sillonnant les wilayas du pays pour sensibiliser la population à cette démarche d’implication de la «société civile» aux affaires de l’Etat et des collectivités locales, M. Nazih Berramdane, le conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement associatif, a présidé ici et là des rencontres regroupant des représentants d’associations dans différents domaines et des membres de comités de quartiers. Il s’agit, selon le discours officiel, de renforcer un espace d’expression permettant de «présenter des propositions et des idées sur la manière d’organiser la société civile pour une meilleure performance et de faire connaître les instruments et mécanismes pouvant être associés dans les prises de décisions en lien avec le développement national». Il est vrai, comme dit l’adage «qui ne tente rien n’a rien». Bon nombre d’observateurs estiment que cette démarche reste utile et nécessaire compte tenu du rôle de plus en plus important du mouvement associatif dans la démocratie participative et le développement. Il se trouve néanmoins que ni l’organisation actuelle, ni les composantes humaines, ni les motivations, ni les profils des acteurs ne répondent encore aux nobles objectifs de changements pour l’édification d’une «Nouvelle Algérie» moderne et prospère. Lors de la rencontre organisée à Oran par le conseiller du président, Nazih Berramdane, une «mauvaise langue» locale faisait remarquer avec une pointe d’humour que «…La majorité des présents à la rencontre d’aujourd’hui sont à peu près les mêmes que ceux qui, il y a quelques années à peine, applaudissaient Abdelmadjid Sellal, lui demandant et le priant de leur laisser Abdelghani Zaalane toujours Wali à Oran..», malgré les bruits et les premières rumeurs sur des affaires scabreuses de passe-droits et de favoritisme. Soutenu par la présumée «société civile» de l’époque, l’ancien Wali deviendra même Ministre de la République. Il serait peut-être temps d’assainir les rangs du mouvement associatif de tous ses fléaux, de la corruption, des prédateurs, et des opportunistes et aventuriers en tout genre qui squattent depuis toujours ces espaces d’expression.