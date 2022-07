<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM</span>:<br><span style='color:red;'>Une production de plus de 4,6 millions de quintaux de légumes</span>

Plus de 4,6 millions de quintaux de divers légumes saisonniers et primeurs ont été produits dans la wilaya de Mostaganem au cours de la campagne agricole 2021-2022, a-t-on appris, mardi, de la direction locale des services agricoles.

La même source a expliqué que la récolte des diverses cultures des champs et des cultures protégées (serres), dans le cadre des deux campagnes saisonnières et précoces, a atteint, jusqu’à présent, 4 millions et 674.000 quintaux. Dans le cadre de la campagne saisonnière, plus de 3,3 millions qx de pommes de terre de saison ont été produits, après la récolte de 11.000 hectares de terres agricoles cultivées consacrés à cette filière vitale, qui représente 100% de la superficie totale ciblée cette année. Cette quantité s’ajoute à la récolte de semences de pommes de terre estimée à 75.000 quintaux de semences qui seront destinées à couvrir les besoins des agriculteurs lors de la campagne de plantation tardive. Au cours de cette période, les agriculteurs ont récolté 366.000 quintaux d’autres légumes de saison, notamment les oignons verts, les betteraves, les carottes, les haricots verts, le maïs, les artichauts, les petits pois, les navets et les courgettes.

La récolte de huit autres grandes cultures est attendue dans les prochains jours, a-t-on indiqué de même source. A ce bilan positif s’ajoute celui, provisoire, des opérations de récolte des légumes protégés (serres), dont la production a dépassé 621.000 quintaux. Il s’agit, entre autre, de 309.000 quintaux de tomates récoltés sur une superficie de 1.079 hectares sur un total de 1.227 hectares alloués à cette activité agricole.

La campagne de récolte des primeurs irrigués et non irrigués a permis la production de 310.000 quintaux de cultures maraîchères, qui ont été plantées sur une superficie totale de 4.160 hectares, ajoute la même source. La production maraîchère de la wilaya de Mostaganem a dépassé, l’an dernier, les 11 millions de quintaux, dont 5 millions de pomme de terre, grâce aux trois campagnes précoces, ainsi que les campagnes saisonnières et tardives, ce qui représente 75% de la production végétale de la wilaya, estimée à 14 millions de quintaux, selon la même source.