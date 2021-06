<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen </span>:<br><span style='color:red;'>Une production de plus de 900.000 quintaux de céréales prévue</span>

Une production de plus de 900.000 quintaux de céréales est prévue dans la wilaya de Tlemcen, lors de la campagne moisson-battage de la saison agricole actuelle, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

Le chef de service Organisation de la production et appui technique, Abderrahim Benzemra a indiqué, à l’APS, qu’une production de 538.226 quintaux (qx) d’orge, de 207.795 qx de blé dur et de 143.104 qx de blé tendre est attendue à l’issue de cette campagne, lancée la semaine dernière, en plus de 14.998 qx d’avoine.

La superficie globale cultivée est estimée à 176.520 hectares, selon la même source, qui a souligné que la pluviométrie lors de la saison agricole actuelle a eu un effet négatif sur la récolte, affectant 79.233 ha de cette superficie globale.

En ce qui concerne la production de la superficie restante (97.287 ha), un rendement de neuf (9) quintaux à l’hectare est attendu, sachant que 7.250 ha ont bénéficié de la technique d’irrigation d’appoint, a-t-on fait savoir.

A noter que 336 moissonneuses-batteuses, 5.316 tracteurs et 1.039 camions et autre matériel ont été mobilisés pour la campagne moisson-battage, en plus de la réservation de 21 points pour le stockage de la récolte relevant de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de Tlemcen.

La DSA a organisé une vaste campagne de sensibilisation, à travers Radio Tlemcen, sur les mesures nécessaires de prévention contre les incendies au niveau des superficies consacrées aux céréales.