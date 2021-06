<span style='text-decoration: underline;'>Situation épidémiologique de Covid-19 à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une quarantaine de cas enregistrés chaque jour</span>

Le nombre de cas de Covid-19 augmente au niveau de la wilaya d’Oran avec une moyenne d’une quarantaine de cas par jour depuis quelques temps, a-t-on appris auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

En effet, les effets du relâchement observé quant au respect des gestes barrières se ressentent et l’hôpital «El Nedjma», seule structure sanitaire à prendre en charge les cas de Covid-19, commence à saturer avec 120 patients hospitalisés, a indiqué à l’APS le chargé de communication à la DSP Youcef Boukhari. Placé sous la gestion de l’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) d’Oran, l’hôpital «El Nedjma», d’une capacité d’accueil de plus de 200 lits, quasiment vide au cours des mois passés, commence à se remplir.

Les 120 personnes hospitalisées sont toutes sous oxygène, a expliqué le responsable de la communication, relevant que la moyenne d’âge des personnes qui font des complications a considérablement baissé au cours de ce mois de juin. «Nous ne sommes plus dans la tranche d’âge des sexagénaires et plus. La majorité des personnes hospitalisées au courant de ce mois de juin sont âgées entre 40 et 55 ans», a-t-il déclaré.

Les cas graves augmentent de même que le nombre de décès. Alors que la moyenne des décès était estimée à un mort tous les trois jours, le nombre a grimpé à un par jour dernièrement, a fait savoir M. Boukhari, soulignant que pour renverser la donne, il est impératif de revenir à la prévention et de se conformer aux gestes barrières dont la distanciation, le lavage des mains et la désinfection.